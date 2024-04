“Deve scappare di nascosto”: attacco alla società, ha già firmato con l’Inter

“Un giocatore con il contratto fino giugno 2024 ha il diritto di giocare fino a fine stagione”. Coi nerazzurri accordo triennale più opzione

È il protagonista di un attacco alla società uno degli acquisti dell’Inter per la prossima stagione. “Quasi deve scappare di nascosto”, ha detto il grande ex.

Parliamo di Piotr Zielinski e Fabio Cannavaro, con il secondo che si è scagliato contro il Napoli per il comportamento che sta avendo con il centrocampista polacco: “Non sopporto come lo hanno trattato – le parole dell’ex difensore azzurro e nerazzurro a ‘Il Mattino’ – Lui che già, poverino, sembra uno che non c’entri nulla. Zielinski è uno che per otto anni ha dato l’anima, perché non deve andar via tra gli osanna? Ci manca poco che debba scappare da Napoli di notte, quasi di nascosto“.

Zielinski è stato persino escluso dalla lista Champions, quella valevole per la fase ad eliminazione diretta, con il percorso della formazione di Calzona conclusosi però subito, cioè agli ottavi di finale contro il Barcellona. “Al Napoli decide tutto De Laurentiis – le parole a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ di Boniek, presidente della Federcalcio polacca – Fossi stato l’allenatore del Napoli, non avrei accettato Zielinski fuori dalla lista UEFA. Un giocatore con il contratto fino giugno 2024 ha il diritto di giocare fino a fine stagione”.

Zielinski, triennale con l’Inter

Zielinski ha svolto le visite mediche con l’Inter in gran segreto, all’indomani di Milan-Napoli dello scorso 11 febbraio. In gran segreto le effettuerà pure Mehdi Taremi, l’altro colpo a zero.

Il polacco ha successivamente firmato il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino a giugno 2027. Nell’accordo è presente anche un’opzione per il prolungamento di un ulteriore anno. A Milano verrà a guadagnare circa 4/4,5 milioni di euro a stagione.