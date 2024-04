Inzaghi, regalo speciale per le 150 con l’Inter | VIDEO

Duplice festeggiamento per il tecnico nerazzurro alla centocinquantesima presenza sulla panchina dell’Inter, nel giorno del suo compleanno in compagnia di colleghi e calciatori

La sfida vinta lo scorso weekend dall’Inter sul terreno di gioco di San Siro contro l’Empoli non ha segnato soltanto l’ennesimo passo in avanti per la formazione nerazzurra verso la conquista del desiderato Scudetto, ma ha rappresentato anche un traguardo molto particolare anche per il tecnico Simone Inzaghi.

Quest’ultimo, insediatosi alla guida della squadra tre anni fa nell’estate del 2021 per raccogliere l’eredità di Antonio Conte, ha collezionato la centocinquantesima presenza in panchina in tutte le competizioni ufficiali cui ha preso parte. Nonostante l’avvenimento fosse noto, la dirigenza nerazzurra non ha voluto organizzare nulla di speciale sino ad oggi 5 aprile: in occasione del suo quarantottesimo compleanno l’ex Lazio è stato infatti colto di sorpresa da staff e calciatori con un duplice festeggiamento degno di nota.

Al suo arrivo alla Pinetina di Appiano Gentile è stato accolto dal vicepresidente Javier Zanetti, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio per raccogliere il premio commemorativo della maglia nerazzurra sul cui retro è stato affisso il numero 150.

Inzaghi ringrazia: “Vorrei festeggiare anche coi tifosi”

A questo è seguito anche il personalissimo ringraziamento del tecnico in un video successivamente pubblicato sui rispettivi canali social del club, all’interno del quale ha fatto trasparire tutto il suo entusiasmo per il turbinio di emozioni in un giorno tanto speciale e ricco di sorprese.

“Le 150 panchine nell’Inter nella settimana del mio compleanno sono qualcosa di speciale. Felice di averle festeggiate qui con la società e coi giocatori, ma vorrei festeggiarle anche con tutti voi tifosi. Un saluto e forza Inter”, ha comunicato il tecnico.

Simone Inzaghi ha un messaggio per voi 💌#ForzaInter pic.twitter.com/xem0fxRYV6 — Inter (@Inter) April 5, 2024

Verso l’ora di pranzo non si è infine fatto attendere un pasto in compagnia della dirigenza al completo, per poter ultimare i festeggiamenti e lasciare il segno del cuore di Inzaghi in modo indelebile.

Nel giorno di Inzaghi saluta l’ex Inter, fa ritorno in Argentina

A margine dell’avvenimento che ha arricchito la giornata di Simone Inzaghi, un’altra notizia di mercato ha fatto il giro del web nelle ultime ore. Si tratta dell’addio definitivo di Ezequiel Schelotto, ex calciatore dell’Inter fra le tante compagini italiane per cui ha vestito la maglia in passato, al Barletta.

Il calciatore era infatti tornato in Italia per intraprendere un nuovo percorso con il club pugliese militante nel girone H della Serie D ma senza incidere come avrebbe voluto. Entrambe le parti avrebbero infatti raggiunto un accordo sulla rescissione consensuale del contratto in essere e in scadenza il prossimo giugno, anticipando la fine della sua esperienza.