La Premier bussa per Frattesi: l’offerta per l’Inter

Buona la prima stagione vissuta sinora in nerazzurro dal classe ’99, che può finire per diventare uno dei più ricercati sul mercato in estate. Questo lo scenario che allontana l’ex Sassuolo dal club meneghino

Pur non essendo una prima scelta per il centrocampo dell’Inter, Davide Frattesi sta riuscendo a rendersi protagonista di un’ottima stagione, la prima trascorsa dal centrocampista 24enne in nerazzurro, approdato ad Appiano soltanto pochi mesi fa per 6 milioni di euro per il prestito, 27 per il riscatto obbligatorio, più altri 5 di bonus, oltre al 10% su una futura rivendita.

Già 33 i gettoni collezionati in stagione dal classe ’99, impreziositi da 6 reti e 5 assist. Appena 8, invece, le presenze totalizzate dal 1′ in quest’annata dall’ex Sassuolo. Ciò sta a significare che la forte mezz’ala ‘made in Italy’ è riuscita nell’intento di sfruttare al meglio le poche chance concessigli sinora dal tecnico Simone Inzaghi, che ha più e più volte dimostrato in questa regular-season di voler affidarsi quasi sempre allo stesso undici titolare, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan presenti lì sulla linea mediana.

Poco importa. L’Inter alla fine, con l’acquisto di Frattesi, ha concluso un’operazione di mercato alquanto importante. I nerazzurri sono infatti riusciti a garantirsi una pedina: giovane, forte, di nazionalità italiana, dotata di ottimi tempi di inserimento e, tra l’altro, anche in grado di incidere negli ultimi metri di campo. Il ragazzo nato a Roma s’ha tranquillamente da considerarsi un potenziale titolare del club meneghino. Ne sono consapevoli di questo non soltanto Marotta, Ausilio e la restante parte della dirigenza interista, ma anche altre società: italiane e non, pronte verosimilmente a provarci per l’attuale numero 16 nerazzurro già nella prossima estate.

Frattesi, occhio alla pista Premier: può provarci il Tottenham con 35 milioni

Davide Frattesi, centrocampista col vizio del gol, potrebbe diventare in estate oggetto di desiderio di molti club esteri, inglesi in particolar modo.

È il Tottenham, infatti, una di quelle società che tra soli pochi mesi potrebbe finire per compiere un tentativo per il classe ’99 con un’eventuale offerta sui 30-35 milioni di euro. Nonostante l’inibizione di 30 mesi, per via delle manovre compiute ai tempi della Juventus, il dirigente ‘made in Italy’ continua a godere di una certa stima all’interno della sede degli ‘Spurs’ e potrebbe quindi finire per suggerire l’acquisto dell’ex Sassuolo. Con ogni probabilità, però, l’Inter finirebbe per rispondere con un no secco difronte a quelle condizioni, visto e considerato il fatto che, soltanto pochi mesi fa, i nerazzurri hanno sborsato 38 milioni di euro complessivi per l’ingaggio del centrocampista 24enne.