“Pronto a dire sì all’Inter”: 40 milioni e contropartita, Milan-Juve ko

“La tournée in Usa della Nazionale è stata l’occasione per trasmettere il suo desiderio agli azzurri interisti. Ha voglia di trasferirsi in nerazzurro”

In vista della prossima stagione, l’Inter si è già portata avanti ingaggiando a zero Zielinski e Taremi. Le priorità nel calciomercato estivo saranno un attaccante, con Gudmundsson che resta un nome caldo ma non l’unico, e un centrale visti i 36 anni di Acerbi e la fragilità fisica di de Vrij.

Per la difesa continua a circolare con insistenza il nome di Hermoso, in scadenza a giugno con l’Atletico Madrid. Sarebbe il terzo affare ‘gratis’, commissioni escluse, per il 2024/2025, anche se va detto che nelle ultime ore sono arrivate secche smentite circa il possibile arrivo in nerazzurro dello spagnolo. È ancora possibile un suo rinnovo coi ‘Colchoneros’, del resto è uno dei fedelissimi di Simeone. Al momento l’alternativa più credibile porta in casa Torino, ad Alessandro Buongiorno.

Ancora giovane, il 6 giugno farà 25 anni, professionista serio e di valore con già una buona esperienza, poi è italiano: iI capitano granata rientra perfettamente nei canoni della dirigenza interista. Unico neo: il costo del cartellino, 35/40 milioni di euro. Che i nerazzurri puntano ad abbassare con l’inserimento di almeno una contropartita tecnica. Escludendo Valentin Carboni, che ha già una valutazione molto alta, i calciatori che potrebbero finire nell’operazione sono Francesco Pio Esposito, Satriano e Oristanio. La concorrenza di Milan, Juventus e dello stesso Atletico non sembra spaventare l’Inter, forte dell’assoluto gradimento del ragazzo.

Buongiorno pronto a trasferirsi all’Inter

Come scrive ‘Tuttosport’, “Buongiorno ha voglia di Inter“. La tournée statunitense della Nazionale “è stata l’occasione per trasmettere il suo desiderio agli azzurri interisti – aggiunge il quotidiano torinese – (…) Ha confessato ai compagni che, qualora il club nerazzurro bussasse alla sua porta, sarebbe pronto a dire sì“.

Buongiorno si ritiene pronto al grande salto in una big. L’estate scorsa disse no all’ultimo all’Atalanta, preferendo rimanere a Torino. Ma l’Inter sarebbe un’altra cosa, ovvero la squadra più forte in Italia. Una ‘pazzia’ opporsi al trasloco a Milano, per diventare – potenzialmente – un titolare della difesa a tre (che, con Juric, conosce benissimo) nerazzurra. Il classe ’99 ha un contratto fino al 2028 da circa 1,5 milioni netti a stagione, all’Inter potrebbe andare a guadagnare il doppio, firmando un accordo fino a giugno 2029.