Decisione ufficiale: gli squalificati sono quattro

Inzaghi costretto a fare a meno di qualche big per la sfida interna contro il Cagliari, in programma domenica prossima al ‘Meazza’

Si è concluso col risultato di 1-2 il posticipo della 31esima giornata del campionato di Serie A, con l’Inter capace di ribaltare il momentaneo 1-0 siglato da Samardzic grazie alle reti di Calhanoglu e Frattesi, con quest’ultimo subentrato a 20′ dalla fine.

Un gol, quello realizzato dall’ex Sassuolo, che ha ricordato per certi versi quello messo a segno dallo stesso numero 16 nerazzurro durante Inter-Verona del 6 marzo scorso. Frattesi, ancora una volta, è riuscito a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto, trasformando in gol il palo colpito qualche istante prima da Lautaro Martinez, ammonito al minuto 93 di gioco.

Il giudice di gara Marco Piccinini ha infatti estratto, qualche attimo prima del secondo gol di marca nerazzurra, un cartellino giallo all’indirizzo dell’attuale Capitano del club meneghino, intervenuto in netto ritardo su Ebosele esattamente un minuto dopo l’ammonizione rimediata da Benjamin Pavard per proteste. Un duplice episodio, questo, che costerà all’attaccante argentino e al difensore francese l’assenza nel prossimo turno di campionato, in programma domenica 14 marzo al ‘Meazza’ alle ore 20:45 contro il Cagliari, coi sardi costretti anche loro a dover fare a meno di due pedine dall’importanza notevole.

Lautaro, Pavard, Deiola e Nandez out in Inter-Cagliari per squalifica: erano tutti e quattro diffidati

Con un’Inter da un lato costretta a rinunciare a Lautaro Martinez e a Benjamin Pavard nel match valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A, anche il Cagliari – prossima avversaria sul campo dei nerazzurri – dovrà fare a meno di due propri tesserati. Stiamo parlando di Alessandro Deiola e Nahitan Nandez, scesi entrambi in campo da diffidati contro l’Atalanta.

Il centrocampista ‘made in Italy’ e il laterale uruguagio, in passato ricercato proprio dal club meneghino, sono infatti stati fermati per un turno dal Giudice Sportivo a seguito dell’ammonizione rimediata nella scorsa giornata andata in scena alla ‘Sardegna Arena’ contro la formazione attualmente guidata da Gian Piero Gasperini, dovuta arrendersi per 2-1 difronte ai rossoblù, capaci a loro volta di ribaltare lo 0-1 iniziale.

I due calciatori, ammoniti rispettivamente al 66′ e al 76′, non potranno quindi prendere parte alla supersfida del ‘Meazza’ contro l’Inter, club a caccia del suo 27esimo successo complessivo in questo campionato e ancora ingolosita dall’idea di provare a battere il record appartenente alla Juventus di Antonio Conte, formazione che nella stagione 2013-14 fu in grado di vincere il massimo campionato italiano con 102 punti. Lautaro e Pavard rientreranno così nella 33esima giornata, quando ad attendere i nerazzurri ci sarà il Milan.