“Errore clamoroso”: due mesi e sarà ufficialmente dell’Inter

Zielinski in gol contro il Monza ed è già rimpianto Napoli per la gestione del mancato rinnovo di contratto, ora l’attesa è tutta per la firma ufficiale con l’Inter

Ci si avvicina inesorabilmente verso la fine dei giochi di campionato ma l’Inter ha tracciato un solco importante già negli scorsi mesi con l’obiettivo di migliorare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi per il prossimo anno, con la solita lungimiranza tattica che ha contraddistinto finora l’operato di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

Nello specifico, l’Inter ha sofferto della mancanza di un ulteriore presenza in attacco dopo la lentissima ascesa di Alexis Sanchez e delle scarne possibilità avute da Marko Arnautovic. Coi soli Lautaro Martinez e Marcus Thuram a fare da boe nel reparto, l’attenzione è ricaduta inevitabilmente su Medhi Taremi come profilo d’esperienza da inserire a parametro zero mantenendo l’impatto sui costi al minimo. Sulla stessa linea d’onda, come noto, la dirigenza si è apprestata a seguire con interesse anche la pista Piotr Zielinski ed è proprio verso l’accordo che entrambe le parti sarebbero intenzionate a congiungersi.

Presto o tardi nel giro delle prossime settimane si tornerà infatti a parlare da vicino per mettere nero su bianco le promesse fatte a voce in passato per la firma del centrocampista polacco, reduce da un’annata turbolenta tra le file del Napoli. Non soltanto per via del bassissimo minutaggio maturato in stagione alle dipendenze di tre distinti allenatori alla guida del club, ma anche per gli attriti nati fra il presidente Aurelio De Laurentiis e il suo agente. Tutte le strade avrebbero portato ad una netta separazione, con l’Inter pronta ad intervenire per fungere da pacificatrice e portando a casa comunque il proprio interesse.

Zielinski si prepara per l’Inter ed è rimpianto Napoli: “Avrebbero dovuto sfruttarlo”

Nell’attesa che il momento arrivi, Zielinski ha potuto tornare a vestire la maglia azzurra partenopea da titolare nell’ultima sfida contro il Monza ben vinta dal Napoli come se avesse ricordato con netto ritardo la propria forza in relazione all’impresa compiuta lo scorso anno alle dipendenze di Luciano Spalletti.

Il polacco ha giocato bene, convincendo e mostrando grande qualità soprattutto nella seconda frazione di gioco. Con tanto di gol: un sinistro velenoso da fuori area che non avrebbe lasciato scampo a nessuno. Proprio il vecchio Zielinski, tornato a splendere per l’Inter sospinto da un triennale da 4,5 milioni, avvolto dall’abbraccio dei compagni di squadra che hanno sempre creduto in lui nonostante i giochi di mercato possano fuorviare.

Anche per Fabio Caressa, noto giornalista e commentatore sui canali di ‘Sky Sport’, il calciatore in questione ha lanciato un chiaro segnale. Segnale che per i napoletani potrebbe essere interpretato già come rimpianto. “Hanno commesso un autogol incredibile non puntando su di lui in Champions, avrebbe potuto dare una grossa mano”, ha raccontato.