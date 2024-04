È diventato maggiorenne solo lo scorso 5 gennaio, eppure conta già 3 presenze nell’Under 21. Nell’Aston Villa sta confermando di avere un killer instinct impressionante

È considerata un’autentica macchina da gol, nonché uno dei migliori talenti emergenti del calcio britannico. In particolare scozzese, considerato che è nato a Girvan, nella costa Sud-occidentale della Scozia. Il suo nome è Rory, il suo cognome Wilson.

Stando a diverse fonti, inglesi e non solo, sulla prima punta classe 2006 ha messo gli occhi anche l’Inter. Cresciuto nelle giovanili dei Rangers, dall’estate 2022 il diciottenne milita nell’Aston Villa. A Birmingham sta confermando di avere un killer instinct impressionante per un ragazzo della sua età: ha realizzato qualcosa come 36 gol in 43 partite tra club e Nazionale.

È diventato maggiorenne solo lo scorso 5 gennaio, eppure conta già 3 presenze nell’Under 21 scozzese. L’agenzia che lo rappresenta è in ottimi rapporti con la società nerazzurra, anche se l’operazione si presenta tutt’altro che semplice visto che i ‘Villans’ non intendono privarsene. E semmai decidessero di farlo, chiederebbero una cifra molto alta.