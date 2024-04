Colpo di scena Sanchez: richiesta clamorosa dei tifosi

I tifosi hanno fatto una richiesta ad Alexis Sanchez: il Niño Maravilla, uomo imprevedibile, potrebbe anche accontentarli

Dopo un inizio di stagione complicato, Alexis Sanchez sta cercando di mettersi in mostra con la maglia nerazzurra con l’obiettivo a oggi, sulla carta, poco realizzabile di guadagnarsi una riconferma a Milano. Il futuro del cileno è poco chiaro. Si parla di offerte dall’Argentina, dal Messico e dall’Arabia Saudita. E non solo.

Che fine farà Alexis Sanchez? Il contratto del cileno con l’Inter scade a giugno e un prolungamento dell’accordo non sembra nelle intenzioni del club. A fine campionato, comunque, ci sarà un confronto, fra giocatore, staff tecnico e dirigenti. Inzaghi ha grande stima dell’ex United e Marsiglia.

Lo ha rivoluto all’Inter sperando che potesse fare la differenza, facendogli però subito intendere che il suo ruolo sarebbe stato quello di riserva. E Sanchez sembra aver recepito. Quest’anno non si è lamentato come suo solito dei pochi minuti giocati, né ha dato sfogo a sentimenti di insofferenza sui social.

Per trattenersi all’Inter, dovrebbe essere innanzitutto disposto ad accettare un ruolo ancora più marginale, come quello di quinta punto. Davanti a lui ci saranno Lautaro, Thuram, Taremi e un quarto attaccante (Arnautovic o, nella migliore delle ipotesi, una giovane punta di qualità).

I tifosi fanno una richiesta a Sanchez: il cileno ci pensa

Da un punto di vista economico, la prospettiva migliore per Sanchez sarebbe quella di accettare l’offerta di un club saudita. Gli arabi lo hanno già cercato a luglio scorso e a gennaio, ma lui non ne ha voluto sapere. Fondamentalmente il cileno non è pronto a considerarsi un giocatore nel pieno della fase decadente della propria carriera.

Qualora arrivasse la proposta da parte di una squadra di livello in grado di garantirgli un ruolo da protagonista, Sanchez potrebbe anche snobbare per la terza volta i milioni dei sauditi. Pare che abbia in progetto di dialogare con i dirigenti del River Plate, squadra con la quale il Niño ha già giocato dal 2007 al 2008.

Ma anche un’altra ex squadra potrebbe intrigarlo. Lunedì scorso, al Friuli, in occasione di Udinese-Inter in molti hanno notato lo strano atteggiamento di Sanchez. Al goal dell’Inter arrivato al 94′, grazie al tap-in di Frattesi, tutti i nerazzurri in campo sono corsi verso la panchina per festeggiare. Tutti tranne uno. E cioè Alexis Sanchez.

Caratterialmente, il cileno non è uno che si lascia facilmente andare a plateali esplosioni di gioia, tranne quando è lui a segnare. Ma a Udine la sua gioia per il successo interista è stata trattenuta anche per rispetto nei confronti dei tifosi bianconeri.

Fuori dall’abbraccio

Entrato in campo nel secondo tempo, il cileno è stato infatti accolto con una standing ovation da parte dello stadio. Ecco perché Sanchez non ha partecipato all’abbraccio collettivo a Frattesi. Anche a fine gara, il cileno non ha esagerato nelle feste. Si è anche avvicinato agli sparli per parlare con gli ultra. E pare che i tifosi dell’Udinese abbiano fatto una richiesta a Sanchez…

Gli hanno chiesto di chiudere la carriera in bianconero. La cosa potrebbe anche farsi. Dipende innanzitutto dall’Inter: Sanchez darà priorità alla scelta nerazzurra. Poi conterà anche la situazione dell’Udinese. In caso di retrocessione, il cileno direbbe di no. E poi serve che Pozzo tiri fuori i milioni che servono ad accontentare le pretese d’ingaggio dell’attaccante.

A fine gara, sul suo profilo Instagram, Sanchez ha pubblicato tre foto: la prima lo ritrae con la maglia dell’Inter mentre mostra il pollice verso, la seconda, nella stessa posa, è di molti anni fa, e lo vede vestito con la maglia dell’Udinese. La terza immagine è una foto del momento del cambio, quando lo stadio ha invocato il suo nome. Forse il cileno ha nostalgia.