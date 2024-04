L’Inter lo saluta: contratto da 10 milioni a stagione

Almeno quattro anni e uno stipendio di circa 5 milioni di euro netti. Poi ci sono le commissioni

La grande ambizione dell’Inter è quella di vincere lo Scudetto nel derby del 22 aprile. I giochi sono comunque fatti, così la dirigenza può concentrarsi maggiormente sul prossimo calciomercato estivo. Già piazzati due colpi, entrambi a zero, ovvero Zielinski e Taremi, ecco che le priorità sono piuttosto chiare: un attaccante, precisamente una seconda punta, e un difensore considerati l’età avanzata di Acerbi e gli acciacchi fisici di Stefan de Vrij.

Per quanto riguarda il centrale, è sempre ‘caldo’ il nome di Buongiorno, molto apprezzato da Simone Inzaghi. Il capitano del Torino avrebbe già dato il suo totale gradimento al trasferimento in nerazzurro, dopo il no all’Atalanta nella scorsa estate e il corteggiamento del Milan, non concretizzatosi, nell’ultima finestra invernale. Gli ostacoli per Marotta e Ausilio sono la concorrenza, sia italiana (vedi la Juve e lo stesso Milan) che straniera con l’Atletico di Simeone in testa, e naturalmente il prezzo del cartellino.

Cairo vuole 35/40 milioni di euro per Buongiorno, una cifra che in viale della Liberazione considerano troppo alta. Per questo motivo c’è l’idea di mettere dentro l’operazione una se non due contropartite tecniche: i profili sono quelli di Pio Esposito, Zanotti e Oristanio, gli stessi in ballo con il Genoa per l’affare Gudmundsson, al momento il calciatore che sembra in cima per rinforzare il pacchetto avanzato.

In queste settimane è stato poi fatto con insistenza il nome di Hermoso, esperto difensore spagnolo in scadenza a giugno con l’Atletico Madrid. C’è chi ha addirittura parlato di accordo imminente, ma dalla società sono filtrate e continuano a filtrare secche smentite. Non solo l’intesa non è arrivo, il ventottenne non è nemmeno un obiettivo di mercato.

Inter, Hermoso non è un obiettivo

A ‘Calcionapoli24 Tv’, il suo agente Inaki Espizua ha strizzato l’occhio al campionato italianio e ai nerazzurri: “La Serie A può essere una destinazione prestigiosa, anche l’Inter è un grandissimo club. È uscita dalla Champions perché ha lasciato aperta la qualificazione all’andata, e perché non è mai facile affrontare l’Atlético e la Champions”.

Hermoso è stato proposto all’Inter, ma l’affare non è decollato principalmente a causa delle elevate richieste contrattuali. Il classe ’95 vuole infatti un contratto di almeno quattro anni e uno stipendio di circa 5 milioni di euro netti, che al lordo sono quasi 10 milioni a stagione. Tanti soldi, senza includere nel conto le commissioni, per un’Inter al momento numericamente coperta in difesa. Dal punto di vista dello stipendio, Buongiorno sarebbe molto più conveniente del numero 22 della squadra di Simeone.