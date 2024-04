“Top player”: Bastoni giocatore del mese di marzo

Premiato dalla Lega Serie A come giocatore del mese di marzo dell’omonimo campionato, Bastoni spazza ulteriormente i dubbi sulle sue qualità di top player assoluto in Europa

Di pari passo con gli ultimi sviluppi della cavalcata verso la vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter, per la cui conclusione mancano soltanto due vittorie affinché vengano assegnati i punti matematicamente sufficienti ad alzare la coppa, anche Alessandro Bastoni macina successi. Più personali che di squadra, in tal caso.

Il difensore centrale nerazzurro, colonna portante delle retrovie soprattutto nell’arco dell’ultimo mese con un bottino di presenze collezionate impareggiabile, ha tenuto in piedi il valore positivo dell’Inter nel computo delle reti subite in una fase di stagione particolarmente delicata come quella conclusiva. Fase in cui, come noto, è facile andare incontro ad infortuni e a cali di rendimento improvvisi per via della mancanza di lucidità o delle giuste risorse energetiche.

Ribaltando persino i pronostici e rompendo gli schemi sull’assegnazione dei premi individuali che solitamente vengono assegnati alla fine del mese ad attaccanti o centrocampisti, Bastoni si è anche portato a casa con merito il premio di miglior giocatore di marzo sfruttando i tre assist sfornati come fosse un terzino qualunque.

Bastoni premiato dalla Serie A, è il migliore: “Votato dai tifosi”

Il premio ‘EA SPORTS FC Player Of The Month’, come ricordato da Luigi De Servo nel comunicato ufficiale, è stato assegnato a Bastoni e verrà consegnato in forma fisica nei minuti antecedenti il fischio d’inizio del prossimo match di campionato dell’Inter contro il Cagliari.

Motivo di soddisfazione e orgoglio anche per la Nazionale Italiana, ha ricordato l’amministratore delegato della Lega Serie A: “È già un top player a livello internazionale“. Prima di incorrere in una descrizione ampia sulle note caratteristiche tecniche di un difensore moderno ed efficace anche in fase di costruzione del gioco, oramai talento riconosciuto anche dagli stessi tifosi italiani che ne hanno promosso le tante fatiche.

Bastoni dovrebbe essere inoltre regolarmente impiegato dall’allenatore Simone Inzaghi nel prossimo match a riprova della sua importanza strategica e tattica, lasciando poi l’ultima parola al campo senza mai perder di vista l’obiettivo ultimo: il derby contro il Milan di fine aprile.