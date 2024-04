La Procura federale si è già attivata a seguito dello striscione contro Theo Hernandez esposto dal terzino dell’Inter nella festa Scudetto

Dumfries è stato il protagonista in assoluto della festa Scudetto dell’Inter, durata fino a notte inoltrata. Protagonista anche in negativo, visto che l’olandese ha contravvenuto alle direttive societarie esponendo sul bus uno striscione offensivo nei riguardi di Theo Hernandez.

Sullo striscione incriminato, giratogli da alcuni tifosi, si vede Dumfries che tiene al guinzaglio il terzino del Milan, con cui si è scontrato faccia a faccia nel derby di lunedì scorso, con l’arbitro Colombo che decise alla fine di espellere entrambi.

Denzel Dumfries holding up a banner of Theo Hernandez on a leash 😬 Safe to say they don’t get along. pic.twitter.com/nM9KCkkvPE — Italian Football TV (@IFTVofficial) April 28, 2024

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, già ieri sera la Procura della FIGC ha aperto un’indagine. Sui social molti tifosi del Milan invocano addirittura una squalifica per il numero 2 della squadra di Inzaghi, tuttavia per casi simili – per lo stesso Theo Hernandez nella festa Scudetto rossonera del 2022, o per Zaniolo dopo la vittoria della Conference League – sono sempre arrivate delle semplici multe intorno ai 5mila euro.