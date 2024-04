Carboni a 30 milioni: giusto o sbagliato cederlo?

L’Inter potrebbe prendere in considerazione la cessione di Valentin Carboni nel caso di offerta da 30 milioni di euro

Per muoversi sul mercato e prendere i tre giocatori che sembrano utili a rinforzare la rosa (un portiere, un centrale e un attaccante), l’Inter potrebbe avere già un progetto d’azione più o meno chiaro. L’obiettivo potrebbe essere quello di sacrificare soltanto gli esuberi. In questo senso, dovrebbero uscire Satriano, Oristanio, Sebastiano Esposito, Agoumé, Correa e altri giovani.

Tramite queste cessioni, sulla carta quasi tutte complicate, l’Inter potrebbe mettere in cassa più di 20 milioni. Il cash opportuno per acquistare subito Bento. Per Gudmundsson servirà offrire al Genoa qualche contropartita gradita (Zanotti?) e arrangiare il solito affare con prestito con obbligo da 25 milioni più bonus: soldi che la dirigenza nerazzurra può spendere senza per forza cedere un big.

E qualora si volesse pure sostituire uno tra de Vrij e Acerbi per portare a Milano un ottimo centrale (tipo Buongiorno), bisognerebbe per forza incassare almeno 30 milioni da una cessione definitiva: Valentin Carboni, attualmente in prestito al Monza, potrebbe essere il profilo da sacrificare.

Sì, Carboni potrebbe essere ceduto: arrivasse l’offerta giusta, l’Inter non potrebbe tirarsi indietro, anche se il giovane argentino gode dell’apprezzamento della dirigenza e dello staff tecnico.

Cessione di Valentin Carboni: via per 30 milioni

In tanti paventano che la cessione sia un errore. In questa prospettiva, Valentin Carboni andrebbe preservato anche se non sembra ancora pronto per giocare nell’Inter. Il ragazzo ha davvero le stimmate del campione. E l’Inter ha di certo valutato la possibilità di non venderlo, per farlo crescere ancora in prestito. Magari lasciandolo ancora al Monza.

Se i brianzoli dovessero vendere Colpani, potrebbero anche farsi avanti per acquistare il diciannovenne argentino o chiedere il rinnovo del prestito. Nella prima ipotesi, potrebbero offrire all’Inter una ventina di milioni, lasciando alla squadra nerazzurra la possibilità di riprenderne il controllo con una clausola di recompra, com’è stato con Fabbian con il Bologna.

Il punto è che dalla Premier potrebbero arrivare anche offerte da 30 milioni, e a quel punto l’Inter potrebbe decidere di cedere definitivamente Carboni. Un club inglese molto interessato al momento è l’Aston Villa. Per il Corriere dello Sport, se dovesse arrivare un’offerta di questo tipo, i nerazzurri potrebbero vacillare. Questo perché la vendita di Carboni potrebbe garantire un tesoretto fondamentale per provare a prendere profili di A parecchio costosi come Buongiorno e Gudmundsson.

C’è da dire che Carboni ha già dimostrato a diciannove anni di essere un buon giocatore, capace di saltare l’uomo e inventare giocate interessanti. Per compiere un vero salto qualitativo dovrebbe diventare più veloce e, soprattutto, più forte nei contrasti e nella difesa della posizione.

Succede anche che incida poco in partita, tendendo a estraniarsi dal gioco. E ciò è indice di immaturità tattica e mancanza di agonismo. Ci si potrebbe lavorare. Non però in una squadra che deve giocare per lo Scudetto. Anche se a Inzaghi non dispiacerebbe inserire il ragazzo in rosa.

C’è anche la Fiorentina

Nessuno meglio di Inzaghi e di Marotta e Ausilio possono inquadrare la situazione in prospettiva. Tutti e tre stravedono per il giovane trequartista argentino, ma la contingenza attuale dell’Inter impone ancora sacrifici. Si è insomma di nuovo costretti a fare mercato a costo zero.

E a Inzaghi servono giocatori pronti. Ecco in che senso l’addio dell’argentino potrebbe essere conveniente. Visto che gli obiettivi attuali di mercato danno più sicurezza rispetto a un giovane che sarebbe sprecato come quinta punta o come mezzala ancora da formare.

In Italia, Carboni piace molto anche a Fiorentina, Atalanta e Lazio. L’obiettivo dei nerazzurri sarebbe ricavare 30 milioni dalla cessione da investire, puliti puliti, su un attaccante o un centrale di difesa. La Fiorentina a gennaio aveva già offerto 20 milioni per lui, ma l’Inter aveva rifiutato. Adesso la pista potrebbe riaprirsi.