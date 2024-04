DIRETTA Serie A, Inter-Cagliari: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Cagliari di Ranieri nella 32esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter riceve il Cagliari allo stadio Giuseppe Meazza nel posticipo domenicale valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che vedono avvicinarsi i rispettivi traguardi stagionali che sarà diretta dall’arbitro Fourneau della sezione di Roma Uno.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, privi degli squalificati Lautaro Martinez e Pavard, sono reduci dalla vittoria esterna ottenuta in pieno recupero contro l’Udinese che ha fatto seguito a quella casalinga contro l’Empoli. Lo scopo è di centrare altri tre punti che consentirebbero di avere il primo match point scudetto nel derby contro il Milan della prossima settimana. Dall’altro lato i rossoblù dell’ex Claudio Ranieri, che a loro volta vengono dalla vittoria contro l’Atalanta e che devono fare a meno di Nandez e Deiola appiedati dal giudice sportivo, sognano il colpaccio per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. La gara sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su pc, tablet e smartphone in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i meneghini si sono imposti con il punteggio di 2-0 grazie alle reti messe a segno da Dumfries e Lautaro Martinez. Interlive.it vi offre il match di San Siro live in tempo reale.