Inter-Cagliari 2-2, le pagelle: Sanchez a tutto campo, Acerbi si perde Lapadula

Pagelle e tabellino della sfida andata in scena al Meazza e valevole per la trentaduesima giornata di Serie A

L’Inter spreca l’occasione concessale dal Milan, facendosi rimontare in casa due volte da un Cagliari coraggioso che allo scadere, con Viola, ha avuto anche una chance enorme per portarsi a casa i tre punti. Ora per vincere lo Scudetto nel derby di lunedì prossimo, i nerazzurri (che dicono addio al record dei 103 punti) avranno a disposizione un solo risultato: la vittoria.

SOMMER 6

BISSECK 6

FLOP ACERBI 5 – Si perde Lapadula (che fa assist col braccio) nell’azione del 2-2 di Viola.

BASTONI 5,5 – Dall’86’ Buchanan s.v.

DARMIAN 6,5 – Dal 75′ Dumfries s.v.

BARELLA 6,5

CALHANOGLU 7

MKHITARYAN 6 – Dal 64′ Frattesi 6,5

DIMARCO 6,5 – Dal 75′ Carlos Augusto s.v.

TOP SANCHEZ 7,5 – A tuttocampo con grande spirito di sacrificio. E non era scontato, vista la grande considerazione che ha di sé. Per Thuram un pallone da mettere solo in porta. Dal 75′ Arnautovic s.v.

TOP THURAM 7 – Ritrova il gol dopo due mesi di astinenza. Se ne porta sempre due dietro, coi suoi movimenti favorisce la fluidità della manovra.

INTER-CAGLIARI 2-2

12′ Thuram, 64′ Shomurodov, 73′ rig.Calhanoglu, 83′ Viola

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni (86′ Buchanan); Darmian (75′ Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (64′ Frattesi), Dimarco (75′ Carlos Augusto); Sanchez (75′ Arnautovic), Thuram. All.: Inzaghi

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet 7; Hatzidiakos 6,5 (88′ Wieteska), Mina 5,5, Obert 6,5; Di Pardo 6 (78′ Zappa 6,5), Makoumbou 6,5, Sulemana 6,5, Augello 6; Jankto 5,5 (28′ Prati), Luvumbo 7 (78′ Viola 7); Shomurodov 7 (78′ Lapadula 7). All.: Ranieri

ARBITRO: Fourneau di Roma 1

AMMONITI: Prati, Mina