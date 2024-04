La telefonata all’Inter per Luis Alberto

Il centrocampista spagnolo verso l’addio a fine stagione dalla Capitale. A far rumore le dichiarazioni rilasciate dal diretto interessato nel post gara di Lazio-Salernitana

Luis Alberto finirà per separarsi dalla formazione biancoceleste dopo aver trascorso otto stagioni a difesa di questi colori. A lanciare l’allarme sono state infatti le parole concesse in prima persona dal fantasista ex Malaga al termine dell’ultima gara di campionato a cui ha preso parte la squadra guidata da Igor Tudor, impostati per 4-1 sulla Salernitana nel match valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A.

“Non farò più parte del progetto Lazio a partire dal prossimo anno, ho già chiesto la rescissione al club. Non voglio più prendere un solo euro, è giunto il momento di farmi da parte” – ha detto il classe ’92 davanti ai microfoni di Dazn.

A prendere la parola ci ha poi pensato il presidente Claudio Lotito, mostratosi sì favorevole alla cessione del proprio numero 10 ma soltanto nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta soddisfacente dalle parti di Formello, facendo dunque intendere che Luis Alberto non partirà a parametro zero, complice naturalmente il rinnovo siglato nella passata estate sino a giugno 2027. Quale futuro attende a questo punto il 31enne originario di San José del Valle? Difficile dirlo al momento, anche se nel frattempo resta da dover tenere in conto un’altra ipotesi.

Luis Alberto proposto all’Inter? Possono provarci gli agenti

A giocare un ruolo fondamentale nel futuro di Luis Alberto sarà certamente anche l’entourage del calciatore, con quest’ultimo che potrebbe anche finire per essere proposto all’Inter stessa tramite agenti. Del resto, ad aver esaltato in passato le doti tecniche del ragazzo era stato proprio Simone Inzaghi, ora alla guida tecnica del club meneghino.

Trentacinque, in totale, i gol messi a registro dal classe ’92 durante le quattro stagioni vissute in biancoceleste al fianco del tecnico piacentino, con l’ex Malaga in grado di fornire anche 48 assist. Capite bene, quindi, che tipo di rendimento sia riuscito a far registrare il fantasista 31enne con Simone Inzaghi come allenatore, senza dimenticare che è stato proprio l’attuale condottiero dell’Inter a cambiare ruolo a Luis Alberto, approdato nella Capitale da trequartista e diventato negli anni una delle mezz’ali più forti di sempre in Serie A.

Un’eventuale operazione di mercato, questa, che in verità s’ha da considerarsi complicatissima, non soltanto per via del fatto che i nerazzurri hanno già formato una mediana da urlo in vista della prossima stagione (con Zielinski destinato ad approdare ad Appiano nel prossimo luglio), ma anche perché la Lazio, giustamente, non ha alcuna intenzione di perdere il proprio numero 10 a parametro zero. In caso d’addio a titolo gratuito dalla Capitale, Marotta e Ausilio potrebbero invece finire per rivolgere più di un semplice pensiero nei confronti del forte centrocampista spagnolo.