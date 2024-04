L’Inter non potrà più battere il record di punti della Juve di Conte

Decisivo il pari di ieri sera contro il Cagliari. Ora Lautaro e compagni potranno fare al massimo 101 punti

Il pareggio con il Cagliari ha tolto all’Inter la possibilità di eguagliare e battere il record di punti in Serie A. Nello specifico quello stabilito dalla Juventus di Antonio Conte, 102 punti, nella stagione 2013/2024. Chiellini e compagni ebbero una media di 2,68 punti a partita.

Dopo 32 giornate, la squadra di Simone Inzaghi ha 83 punti in classifica. La media è di 2,59 a partita. Dovessero vincere le restanti sei, Lautaro e compagni finirebbero il campionato a 101 punti, uno in meno del record contiano. Non impossibile, ma sicuramente complicato stabilire un nuovo record di clean sheet: Sommer, adesso a quota 17, dovrebbe rimanere imbattuto per almeno in quattro delle ultime sei gare della stagione.