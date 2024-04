Monza a un passo dalla cessione: un aspetto positivo per l’Inter

Cambio di proprietà in arrivo per il club brianzolo, non andato oltre lo 0-0 nella scorsa giornata di campionato contro il Bologna

Si è concluso a reti bianche il match disputatosi lo scorso sabato sera al ‘Dall’Ara’ tra la formazione guidata da Thiago Motta e quella su cui siede attualmente in panchina il tecnico Raffaele Palladino.

Poche, pochissime le emozioni riservate dalle due squadre, rispettivamente ferme al quarto e all’undicesimo posto in classifica a quota 59 e 43 punti, col Bologna reduce dal suo secondo 0-0 consecutivo. Un match, questo, a cui ha assistito direttamente dalla tribuna anche Augusto Balestra, leader di Orienta Capital Partners, fondo intenzionato a rilevare il club brianzolo.

I primi dialoghi sono avvenuti verso la fine dell’inverno, con Fininvest vicino ora a cedere il 60-70% delle quote del sodalizio lombardo per una cifra vicina ai 100 milioni di euro. La società specializzata in investimenti intersettoriali con sede a Milano e Forlì è quindi ad un passo dal prendere il totale controllo sul Monza, anche se l’intenzione è quella di fare un restyling parziale.

Infatti, la famiglia Berlusconi e l’Amministratore Delegato biancorosso, Adriano Galliani (con quest’ultimo che ha assistito al confronto valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A proprio al fianco di Balestra), non usciranno del tutto di scena e avranno così la possibilità di mantenere una quota di minoranza. Questa la notizia che, in verità, fa sorridere anche l’Inter di Steven Zhang.

Galliani e il Monza ancora insieme: i nerazzurri hanno la possibilità di continuare a chiudere nuovi affari

Adriano Galliani, tornato al Monza nel settembre 2018, rappresenta ormai uno dei più storici dirigenti italiani.

L’attuale Amministratore Delegato del club brianzolo, come già accaduto in passato quando ancora a difesa dei colori del Milan, sta infatti continuando a rendersi protagonista di ottime cose al fianco dei biancorossi. A testimoniarlo le innumerevoli operazioni concluse dal Monza in entrata e in uscita sia nella finestra di calciomercato estiva che in quella invernale, alcune di queste anche con l’Inter, club che da sempre vanta ottimi rapporti con lo stesso Galliani, destinato a proseguire il proprio percorso in biancorosso. Una notizia, questa, che fa particolarmente piacere ai nerazzurri proprio per via della possibilità di imbastire nuove operazioni col club brianzolo, come già accaduto non molto tempo fa con le cessioni dei calciatori Sensi e Valentin Carboni, entrambe a titolo temporaneo.