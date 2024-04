“Chi legge la storia…”: ‘frecciata’ all’Inter dal fratello di Conte

L’Inter non riuscirà a pareggiare l’impresa compiuta da Conte alla Juventus per record di punti, così il fratello stuzzica i nerazzurri e scaccia via l’ombra di Inzaghi

Avendo messo a referto soltanto un pareggio contro il Cagliari nell’ultima uscita ufficiale di campionato, l’Inter ambisce a portare a casa tre punti pieni contro il Milan nel derby conclusivo della prossima settimana per poter dire di aver conquistato con largo anticipo lo Scudetto.

Sarà festa per i tanti tifosi, per l’ambiente nerazzurro e lo stesso Simone Inzaghi il quale soltanto pochi anni fa aveva raccolto la pesante eredità di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra non avendo mai gestito una squadra di tale calibro nonostante le buone stagioni trascorse alla Lazio.

Sarà il primo stemma cucito sul petto al di là delle tante Supercoppe Italiane vinte (quattro consecutive di cui tre con l’Inter) e ciò è motivo di grande orgoglio, anche se resta un po’ di rammarico per non aver raggiunto anche l’obiettivo Coppa Italia per un triplete tricolore. Ma oltre le evidenze di un calcio spumeggiante e dinamico, raggiunto grazie alla fortissima coesione di gruppo, Inzaghi vanta anche altri record. E pensare che soltanto per un soffio, proprio per colpa dell’ultimo pareggio, non ha potuto registrarne un altro ancora più grande.

L’Inter di Inzaghi non supera la Juve, il record è ancora di Conte

Supponendo infatti che l’Inter da qui alla fine dei giochi di campionato riesca soltanto a maturare vittorie, non riuscirà comunque a pareggiare o superare il punteggio record in Serie A ancora oggi detenuto proprio da Conte. Quest’ultimo raggiunse 102 punti con la Juventus nella stagione 2013/2014, quando i bianconeri erano completamente immersi nel loro periodo di supremazia assoluta in Italia anche per carenza di valide concorrenti al titolo.

Degna di un percorso coi fiocchi la Juventus di Conte si fece strada con forza e caratura, superando anche le più minime difficoltà. Qualcosa che è stato scritto negli albi storici del calcio italiano e che a quanto pare resterà impresso per altro tempo ancora senza che qualcuno possa effettivamente depennare il suo nome dagli scritti.

Ad aver calcato la mano sulla questione è stato anche il fratello di Antonio, Daniele Conte, sul proprio profilo Instagram. Ricordando come in quel frangente sia stata fatta la storia e gli altri pretendenti, con un chiaro riferimento ad Inzaghi e l’Inter, siano costretti ancora a “leggerla” prima di potervi mettere mano. Un dettaglio che non è sfuggito ai tifosi nerazzurri più vivaci, visti anche i commenti presenti sotto il post.