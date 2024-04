Non è quello del 2023: i dubbi su Taremi, tornato al gol

Non segnava da quattro mesi: Taremi è tornato a fare il bomber ma non sembra più lo stesso giocatore degli anni scorsi.

Un calciatore esploso in ritardo, per via anche dei tanti anni passati in un campionato marginale, in Iran, prima di passare nel 2019 con i portoghesi del Rio Ave e da lì, poi, essere accolto dal Porto. Mehdi Taremi entrò a far parte dei Dragoes nel 2020, con la fama dell’attaccante fisico e resistente, dopo aver segnato 18 goal in 30 uscite con il Rio Ave.

In quella prima stagione al Porto, l’iraniano si dimostrò anche un giocatore di classe e di grande intelligenza tattica. E continuò a segnare. Fece 16 goal in campionato e si distinse in Champions con goal spettacolari.

In Portogallo e non solo, ancora si parla della sua rete, un’incredibile rovesciata, che aiutò il Porto a vincere contro il Chelsea nei quarti di finale di Champions League. Quel suo goal fu votato come il miglior goal della stagione di Champions League.

Il persiano vinse poi il primo campionato in Portogallo nella stagione 2021-22, quando si distinse con ben 20 goal e 13 assist. In quella stagione fu il secondo miglior marcatore e il terzo miglior assist-man.

Poi è arrivata la stagione 2022-23, dove l’attaccante ha vinto il titolo di capocannoniere (con 22 goal) e si è aggiudicato un altro titolo in campionato con il Porto. Fino a maggio 2023, Teremi si è dunque comportato come un campione: un giocatore essenziale per il Porto e capace di fare la differenza.

Taremi è tornato bombor: il quarto goal in campionato arriva dopo quattro mesi di digiuno

In questa nuova stagione, quella del suo ultimo anno di contratto con i portoghesi, è finora sceso in campo 18 volte in campionato, segnando solo 4 reti (gli assist sono zero). Ma in Portogallo scrivono che Taremi è tornato, anche se al Porto potranno goderselo per meno di due mesi.

Da settembre a dicembre 2023, l’iraniano ha inciso poco, poi nel 2024 c’è stato un vero e proprio crollo. Dopo che è diventato di dominio pubblico il suo accordo con l’Inter, Taremi non è riuscito mai a giocare bene.

La corsa in Coppa d’Asia con l’Iran si è fermata in semifinale, e in Patria molti hanno criticato il cattivo stato di forma del loro giocatore più forte. Con il Porto, dopo la lunga assenza, ha trovato pochissimo spazio. Per scelta tecnica, hanno spiegato i portoghesi. Anche se è chiaro a tutti che le esclusioni siano arrivate soprattutto in virtù del suo accordo con l’Inter.

Un giocatore in declino?

Qualche giorno fa, però, nel match finito 2-2 contro il Famalicao, l’iraniano è entrato in campo nella ripresa per provare a ribaltare lo svantaggio. Taremi ha trovato la rete del pareggio nei minuti finali, ed è tornato a segno con il proprio club dopo quasi quattro mesi. L’ultima rete, infatti, risaliva al 23 dicembre scorso.

Il suo pubblico, che in questi ultimi mesi gli è stato parecchio ostile, lo ha applaudito, e Taremi è apparso felice per la marcatura. Come se si fosse tolto di dosso un gran peso. Se non ha inciso come poteva in questa stagione è stato soprattutto perché non gliene stato dato modo.

Certo, la forma non è più quella smagliante dell’attaccante sicuro e un po’ spericolato che ha trascinato il Porto in Europa negli anni scorsi. Ma neppure si può dire che nell’arco di sei mesi l’iraniano sia diventato un brocco. La situazione ambientale in Portogallo è stata pesante, e l’attaccante deve averla subita parecchio.

Fisicamente, Taremi sembra ancora nel pieno delle sue forze. Le tante panchine con il Porto potrebbero aver inciso sul suo ritmo partita ma non sulle sue capacità atletiche di base. Tecnicamente non può essere involuto. Ha perso solo fiducia in sé stesso e serenità mentale. Dovrà ritrovarle in fretta a Milano, per dimostrare di essere meglio di Arnautovic: la più grande delusione dell’ultimo mercato nerazzurro.