MAROTTA CI HA PRESO GUSTO! Un altro big del Napoli a zero

Dopo Zielinski potrebbe arrivare anche Meret nel giugno 2025 a costo zero, tutto dipende da come sarà il suo futuro nonostante il rinnovo automatico con il Napoli

Dal campo ai movimenti di mercato, l’Inter non perde di vista nessuno dei propri obiettivi. Nel prossimo weekend si terrà l’ultimo derby stagionale che potrebbe decretare in via ufficiosa e aritmetica la vittoria dello Scudetto mentre di pari passo con i festeggiamenti la dirigenza potrebbe ancora svolgere grandi valutazioni sui potenziali candidati a rivestire un nuovo ruolo in organico.

Come noto è ormai certo il passaggio di consegne di Medhi Taremi e Piotr Zielinski dai precedenti club alle dipendenze di Simone Inzaghi dal prossimo luglio, quando scadranno i rispettivi contratti in essere e saranno ufficialmente disponibili alla sottoscrizione di nuovi contratti. Mosse di rinforzo per puntellare due reparti cruciali per il gioco del tecnico piacentino, rimasto spesso a corto di idee soprattutto nel reparto avanzato. E al di là del folto centrocampo, un innesto come quello del polacco è soltanto un bene di cui il Napoli potrebbe presto pentirsi.

Il suo rinnovo non è mai stato oggetto di discussione concreto per il suo agente, lo aveva dimostrato anche l’atteggiamento del presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis nei vari precedenti interventi mediatici in risposta alla situazione contrattuale del proprio calciatore. Difficile che il club possa ripetere un errore simile eppure, in un futuro non troppo lontano, lo zampino di Giuseppe Marotta potrebbe colpire ancora dritto al cuore dei tifosi campani.

Meret e il futuro incerto al Napoli, c’è l’Inter all’orizzonte

L’Inter è interessata dalla situazione di Alex Meret, portiere fulcro del Napoli degli ultimi anni e della Nazionale Italiana come vice Donnarumma. Quest’ultimo ha promesso amore per lungo tempo e tale promessa è stata suggellata ulteriormente dalla presenza della clausola relativa al rinnovo automatico, inerente al prolungamento di un ulteriore anno sportivo fra le file del club.

A conti fatti questo potrebbe essere un bene ma di fatto slitta soltanto i discorsi sull’effettivo rinnovo: al momento non c’è affatto certezza sull’idea che le parti vogliano continuare a proseguire insieme. Il suo agente Federico Pastorello – con cui l’Inter è in ottimi rapporti lavorativi – siederà presto al tavolo con la dirigenza azzurra per chiarire alcuni aspetti al netto di alcune prestazioni sotto tono offerte in stagione, oltre alle possibili avances dell’Inter nell’interesse di voler chiudere presto per l’erede di Yann Sommer.

Sebbene i nerazzurri abbiano Bento come priorità assoluta, le pressioni economiche lanciate dall’Athletico Paranaense sui 25 milioni per il suo cartellino lasciano spazio per alternative come Meret. Marotta potrebbe dunque sondare il terreno per un bis incredibile a parametro zero, in concomitanza con la scadenza effettiva del suo contratto nel giugno 2025. Sarà da vedere.