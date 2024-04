BRUTTI RICORDI PER PIOLI! Designato l’arbitro del derby Milan-Inter

Al fischietto della sezione di Como la stracittadina di lunedì prossimo che, se vinta, consentirebbe ai nerazzurri di aggiudicarsi lo Scudetto

Sono stati designati gli arbitri della 33esima giornata di Serie A. Il derby Milan-Inter, in programma lunedì 22 alle ore 20.45, è stato assegnato ad Andrea Colombo.

Il fischietto della sezione di Como dirigerà la squadra di Inzaghi per la terza volta in questa stagione. Nel complesso, i suoi precedenti coi nerazzurri sono tre: il bilancio è positivo, perché recita tre vittorie contro Monza (2-0), Atalanta (4-0) e Bologna (6-1 nella stagione scorsa).

Con i rossoneri, invece, Colombo ha un solo precedente: Monza-Milan dello scorso 18 febbraio, con la formazione di Pioli che venne sconfitta per 4-2 tra le polemiche. Estrasse il rosso in faccia a Jovic a inizio ripresa per lo schiaffo rifilato a Izzo. Meli e Alassio saranno gli assistenti, Massa il quarto uomo. Al Var ci saranno Marini e Mariani.