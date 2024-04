Via libera della Prefettura: è in programma per il 19 maggio

Ricevuta l’autorizzazione dai rappresentanti del pubblico ufficio per le disposizioni sulla festa Scudetto dell’Inter a Milano, tante le misure sulla sicurezza da applicare e ok sul concerto finale

Non si parla d’altro ultimamente ed è inevitabile che sia così. L’Inter ha fatto del proprio meglio per arrivare fino in fondo al proprio percorso come da pronostici, spezzando però anche le minime speranze delle altre candidate al titolo di questa stagione.

Ora manca soltanto un ultimo step per poter dire di avercela fatta e questo avvenimento potrebbe tenersi proprio in occasione dell’ultimo derby stagionale contro il Milan in programma il prossimo lunedì. In caso di vittoria per i nerazzurri sarà festa grande e tali festeggiamenti potranno prendere il via sin da subito. O quasi, giusto il tempo di organizzare al meglio i preparativi.

Tutti i reparti del club sono già al lavoro per garantire uno spettacolo senza precedenti e per l’occasione ci si è mossi anche per prendere tutte le misure di sicurezza adeguate in virtù dei regolamenti sulla buona condotta civica, al fine di prevenire qualsiasi spiacevole inconveniente di ordine pubblico.

Quasi tutto pronto per la gran festa Scudetto, ok per corteo e concerto finali

Anzitutto verrà definita in via ufficiale la fascia temporale entro cui sarà possibile procedere coi festeggiamenti, in base a quando ci sarà l’effettiva conquista dello Scudetto, con il benestare del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Pubblica Sicurezza di Milano.

L’organismo competente ha infatti accolto positivamente la richiesta e il piano presentato personalmente da Giuseppe Marotta ed Alessandro Antonello, i quali hanno sottolineato come ci potrebbe essere un corteo già lunedì sera in caso di vittoria contro il Milan. Come detto anzitempo, questo dovrebbe prevedere un tragitto stradale percorso dal bus scoperto con partenza da San Siro e arrivo previsto in Piazza Duomo. Altrimenti il tutto verrà rimandato al weekend successivo, a margine della sfida contro il Torino sempre in caso di risultato positivo. In secondo luogo, non sarà di meno il vero cuore della festa: da segnare sul calendario è la data del 19 maggio a campionato concluso quando si terrà anche il grande concerto, ove non mancheranno ospiti prestigiosi dello scenario musicale italiano.