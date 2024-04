Cuadrado salta il derby: le ultime da Appiano

Ancora un problema fisico per l’esterno colombiano a ridosso del derby decisivo della stagione dell’Inter, non dovrebbe farcela per il rientro

Conto alla rovescia iniziato da giorni per il fischio d’inizio dell’ultimo derby stagionale che potrebbe regalare il meritato Scudetto all’Inter con diversi turni d’anticipo. A dover sorreggere il colpo ci sarà un Milan reduce dal triste epilogo dell’eliminazione dall’Europa League ad opera dell’altra italiana Roma, frastornato oltretutto dal notevole dispendio energetico.

Ragione per cui Stefano Pioli cercherà di adottare la migliore formazione possibile senza donare nulla gratuitamente alla controparte nerazzurra di Simone Inzaghi il quale, d’altro canto, non farà a meno dei suoi elementi migliori. Come noto però le strategie del tecnico piacentino affondano la propria efficacia anche nella gestione dei cambi e delle sostituzioni a gara in corso, forte del notevole apporto che molti dei suoi panchinari possono offrire.

Fra questi tuttavia non ci sarà Juan Cuadrado, esterno colombiano giunto all’Inter a parametro zero dopo la scadenza del contratto in essere con la Juventus la scorsa estate ma non troppo presente negli schemi di gioco dell’Inter per via dei tanti acciacchi fisici cui è dovuto andare incontro.

Cuadrado out contro il Milan, riposo precauzionale dopo l’affaticamento

Il più importante è stato quello al tendine della caviglia, problema che lo ha successivamente tenuto fuori dal terreno di gioco per diversi mesi a seguito dell’intervento chirurgico subito. Una volta recuperato il calciatore ha dovuto faticare non poco per ritrovare il giusto ritmo e a quanto pare l’impegno non sarebbe stato ripagato a fondo.

Secondo le ultime novità giunte da Appiano Gentile infatti Cuadrado ha rimediato un ulteriore affaticamento muscolare ed oggi si è allenato individualmente per non incorrere in peggioramenti evitabili. Verosimilmente dunque non farà parte della formazione convocata da Inzaghi per la sfida in programma contro il Milan e dovrebbe restare a riposo, in tribuna, ad assistere al match.

Le ultime valutazioni verranno comunque fatte domani nel corso dell’allenamento di rifinitura del gruppo a cui non mancheranno i vari Lautaro Martinez, Nicolò Barella ed Alessandro Bastoni giusto per citarne alcuni. La squadra dovrebbe infatti essere al completo, con tante opzioni a disposizione per arginare gli avversari e conquistare il tanto atteso obiettivo stagionale.