Via libera di Zhang: 90 milioni per Lautaro

Il Capitano nerazzurro, autore di una stagione a dir poco superlativa, è sempre più vicino alla conquista del suo secondo Scudetto in maglia Inter

La formazione attualmente guidata da Simone Inzaghi è sempre più vicina alla conquista della seconda stella. Un traguardo, questo, che potrebbe diventare realtà già in occasione del derby ‘della Madonnina’, in programma lunedì 22 aprile alle ore 20:45 al ‘Meazza’.

Lautaro e compagni hanno, infatti, la possibilità di proclamarsi Campioni d’Italia proprio dinanzi al Milan, società rivale andata decisamente oltre nei festeggiamenti al termine della stagione 2021-22. Addirittura 14 le lunghezze che separano la squadra di Stefano Pioli dai nerazzurri, ora primi in classifica a quota 83. Ciò sta a significare che l’Inter ha ormai in pugno lo Scudetto, ragion per cui si attende soltanto la certezza matematica.

C’è poco da dire, il club meneghino ha concentrato tutte le proprie energie per questo finale di stagione, rimandando quindi tutte le pratiche burocratiche al termine di quest’annata calcistica, incluso anche il rinnovo del proprio Capitano. Da tempo, infatti, si parla dell’eventuale prolungamento di contratto del forte attaccante argentino con l’Inter. Un’operazione, questa, non ancora andata in porto, anche se manca veramente poco. Ad avvalorare questa tesi la notizia rimbalzata fuori in queste ultime ore.

Il rinnovo di Lautaro arriverà dopo la conquista dello Scudetto: c’è l’ok di Zhang

Una volta archiviata la pratica Scudetto, l’Inter porterà a termine tutte le pratiche inerenti al rinnovo di Lautaro Martinez. È questo il diktat posto dai nerazzurri.

Non appena terminata la stagione, infatti, il Capitano del club meneghino potrà porre nero su bianco sul suo nuovo accordo con la formazione di Simone Inzaghi, con l’attaccante argentino che si legherà alla squadra vicecampione d’Europa in carica per altri cinque anni. Il classe ’97 finirà, per l’appunto per percepire 9 milioni di euro netti a stagione (circa 18 lordi) fino al 2029. Un investimento complessivo dal costo di 90 milioni di euro.

In queste ultimissime ore è infatti arrivato il via libera del presidente Steven Zhang direttamente dalla Cina, mostratosi consenziente al prolungamento di contratto dell’ex Racing Club, intenzionato a proseguire il proprio percorso in nerazzurro, che ha preso il via nell’estate del 2018.

Ventisei, in totale, le reti messe a registro in stagione dall’attuale numero 10 e Capitano dell’Inter, protagonista di una prima parte e mezzo di stagione a dir poco superlativa. Sei, invece, gli assist confezionati dal ‘Toro’ di Bahia Blanca, oggigiorno fra i migliori attaccanti in circolazione in Europa.