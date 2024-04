“Lascia l’Italia”: Gudmundsson, 30 milioni e bye bye Inter

L’attaccante islandese, che tanto piace ai nerazzurri, sta continuando a segnare e così facendo rischia di aumentare la sua appetibilità sul mercato. Ora sì che il club meneghino rischia di restare a mani vuote

È Albert Gudmundsson la vera arma in più del Genoa in questa stagione. Il classe ’97, andato a segno a inizio settimana anche contro la Fiorentina, ha già raggiunto il tetto delle 15 reti, tredici di queste realizzate soltanto nel campionato di Serie A, impreziosite inoltre da 4 assist.

Di 30-35 milioni di euro la valutazione che ne fa la formazione ligure del proprio numero 11, con quest’ultimo che negli ultimi mesi si è anche preso la responsabilità di tirare i calci di rigore concessi in favore del ‘Grifone’. L’Inter, nel frattempo, la società che sta continuando a pensare in maniera concreta all’ex AZ Alkmaar.

La volontà dei nerazzurri, che hanno già bloccato Mehdi Taremi per l’estate, è infatti quella di accogliereil forte attaccante islandese alla propria corte, con Marotta e Ausilio che nel frattempo stanno continuando la propria caccia a una seconda punta in grado di saltare l’uomo e che possa permettere di far rifiatare Lautaro Martinez di tanto in tanto, cosa che non è stata possibile in questa stagione anche per via degli innumerevoli infortuni rimediati da Arnautovic e delle scarse garanzie offerte sia dall’austriaco che dal suo compagno di reparto Alexis Sanchez (da qui nasce l’interesse del club meneghino per l’attaccante 26enne).

A complicare le cose, però, l’esorbitante valutazione raggiunta da Gudmundsson, che sta continuando a segnare anche in questo finale di stagione e, così facendo, difficilmente il prezzo del suo cartellino potrà calare (senza dimenticare che il Genoa non è disposto a privarsi del proprio gioiello tramite l’inserimento di alcune contropartite tecniche). Ad approfittarne può essere qualche club militante quest’oggi nel campionato di Premier League. È di questo avviso anche un noto personaggio pubblico.

Damiani: “Gudmundsson verso la Premier, le big italiane sono impossibilitate a spendere 30 milioni”

Una volta intervenuto davanti ai microfoni di ‘TMW Radio’, Giuseppe Damiani (procuratore sportivo ed ex calciatore italiano detto Oscar), ha analizzato l’eventuale futuro di Albert Gudmundsson, calciatore verosimilmente destinato all’addio dall’Italia.

Queste, in tal senso, le dichiarazioni rilasciate sul conto dell’attuale seconda punta del Genoa: “Credo che Gudmundsson valga almeno 25-30 milioni di euro e, secondo il mio modo di vedere, le italiane non riusciranno ad arrivare a quella cifra. Il mercato inglese è quello che ha più disponibilità e se Gudmundsson dovesse decidere di dire addio alla formazione di Gilardino sarà per lasciare l’Italia”.