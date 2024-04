“Contatti diretti con la Juve”, Giuntoli asfalta Marotta

Bianconeri pronti a mettere la freccia sui nerazzurri sul mercato come già accaduto nell’estate del 2022 con Bremer. Ora sì che l’Inter rischia di restare a mani vuote anche in quest’altro caso

Quanto accaduto nel corso dell’estate del 2022 è sotto gli occhi di tutti. L’Inter era letteralmente ad un passo dall’acquisto di Gleison Bremer, ma poi a chiudere la pratica per il brasiliano è stata la Juventus, che ha dato una clamorosa accelerata all’affare in soli pochi giorni.

I bianconeri hanno infatti posto sul piatto 41 milioni di euro più 9 di bonus, questa l’offerta con cui la ‘Vecchia Signora’ si è aggiudicata il classe ’97, promesso sposo dei nerazzurri che a quel punto è soltanto passato da una sponda all’altra di Torino. Un mancato affare, questo, che ha lasciato grande amaro in bocca in casa Inter, club che negli anni a venire si è rifatto con gli acquisti di Francesco Acerbi e Benjamin Pavard, così il club meneghino ha infatti puntellato la propria difesa.

Ora, a distanza di soli due anni di tempo, i nerazzurri rischiano però una nuova beffa, anche in questo caso targata Juve, con la formazione pluricampione d’Italia che – così come la squadra attualmente guidata da Simone Inzaghi – ha ufficialmente posto in maniera concreta il nome di Albert Gudmundsson sul proprio taccuino.

Anche la Juve piomba su Gudmundsson: “Contatti diretti col Genoa”

La Juventus si è ufficialmente inserita nella corsa per Albert Gudmundsson, attuale numero 11 del Genoa – che tanto piace all’Inter – con all’attivo 15 gol in stagione, tredici di questi realizzati in campionato.

L’intenzione dei bianconeri è infatti quella di provare ad accogliere in estate la seconda punta ora di proprietà del ‘Grifone’, complici naturalmente gli accordi di Chiesa e Kean in scadenza nel 2025 e la possibile uscita di Milik, che potrebbe concretizzarsi tra soli pochi mesi.

Di 30-35 milioni di euro la valutazione che ne fa la formazione ligure del proprio gioiello che, proprio come riportato anche da Matteo Moretto (giornalista di SOS Fanta), potrebbe finire per separarsi dai rossoblù anche tramite l’inserimento di alcune contropartite tecniche nell’affare: “L’islandese è molto apprezzato da Giuntoli, che sta già lavorando al mercato estivo dei bianconeri. Nell’eventuale operazione potrebbe venir inserita una contropartita che consenta di abbassare la cifra finale del cartellino. Il rapporto tra le due società è ottimo, ci sono già state diverse operazioni in passato tra le due parti e negli ultimi giorni la Juventus ha avuto contatti diretti con il Genoa per Gudmundsson”.