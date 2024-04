Marotta: “Scudetto stasera sarebbe storico. Inzaghi? Lotito si arrabbiò”

Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro prima del derby Milan-Inter valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A

“Il nostro obiettivo è la seconda stella, che sarebbe storica. Vincerlo stasera sarebbe solo la ciliegina”. Così Beppe Marotta a ‘Dazn’ prima del derby col Milan che potrebbe consegnare all’Inter lo Scudetto numero 20 della sua storia.

“Non siamo ossessionati dal vincere per forza stasera il titolo, ma siamo determinati a fare una grande prestazione. In tal caso, sono convinto che faremmo anche risultato. Non mi è mai capitato di avere la possibilità di vincere lo scudetto in un derby, chiaramente è qualcosa che ti emoziona”.

SCELTA INZAGHI – “Fu una decisione collegiale – ha risposto l’Ad nerazzurro – Inzaghi era un allenatore emergente e nel mirino di altre squadre. Fu una nottata piena di insidie, Lotito si è anche arrabbiato, poi però abbiamo chiarito. Siamo contenti di averlo portato all’Inter, è un grande professionista e un vincente, il che non è poco”.

CICLO INTER – “Il calcio è fatto di cicli, quello dell’Inter è cominciato iniziato da poco e abbiamo voglia di farlo proseguire. L’Inter è tornata in un palcoscenico consono al suo palmares e alla sua storia”.

PERCORSO MAROTTA – “Qui all’Inter è stato un percorso di grande emozione e di grandi vittorie, non immaginavo potesse essere così bello. È una pagina inaspettata, ho trovato un ambiente veramente bello e non voglio dimenticare Spalletti e Conte. Abbiamo sempre trovato allenatori bravi e la società supporta gli allenatori”.

TIFOSI – “Il pubblico interista ha grande fede, ma da sempre. Questa è una forza incredibile che trasmette motivazione a tutti, comprese squadra e società”.