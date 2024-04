“Il sogno è il ritorno di Hakimi”: rumors su uno scambio pazzesco

“Con la cessione di Dumfries, servirebbe un esterno a destra visto che a quel punto rimarrebbe solo Darmian”. Il marocchino sarebbe aperto al riapprodo all’Inter

Inzaghi chiederà alla società, ammesso che non l’abbia già fatto, la conferma in blocco dei titolarissimi della sua Inter fresca di vittoria dello Scudetto. Il ventesimo della storia del club e il primo in carriera per il piacentino. Ma a quanto pare l’allenatore piacentino ha anche un grande sogno in vista della prossima stagione, ovvero Achraf Hakimi.

“Con la cessione di Dumfries, servirebbe un esterno a destra visto che a quel punto rimarrebbe solo Darmian. Considerando anche che Buchanan fin qui ha giocato sempre a sinistra nelle sue poche apparizioni. Il sogno sarebbe il grande ritorno di Hakimi“. Così nella diretta Twitch di Tv Play Filippo Tramontana, collega di ‘Telelombardia’.

Con il marocchino di nuovo in squadra, i nerazzurri compierebbero un balzo di qualità importante sulla corsia di destra e in generale, dato che il classe ’98 è uno di quelli davvero in grado di fare la differenza, di spostare gli equilibri come ricorderanno bene i tifosi interisti.

Parliamo però di una pista difficilmente percorribile. Hakimi è uno dei punti fermi del Paris Saint-Germain, in più ha un contratto di circa 14,5 milioni di euro lordi, qualcosa come 8 milioni netti a stagione. Il contratto scade nel 2026, ma sono già in atto colloqui per prolungarlo. Circolano al contempo dei rumors che danno il venticinquenne più che disponibile a tornare a Milano. Altri aggiungono che i francesi sarebbero aperti a un’operazione di scambio alla pari.

Hakimi-Thuram fantamercato: il francese via solo per un’offerta irrinunciabile

Il prescelto dei parigini sarebbe Marcus Thuram, da più parti dato in lizza per la pesantissima eredità di Mbappe, che dal prossimo 1° luglio sarà un nuovo calciatore del Real Madrid. Lo scambio Hakimi-Thuram è comunque fantamercato, d’altronde l’Inter è disposta a privarsene solamente in caso di una proposta davvero irrifiutabile. E interamente cash.

All’evento de ‘Il Foglio’, Marotta ha ribadito che nessun calciatore è incedibile: “Nel mondo del calcio, specialmente in quello attuale, penso che non si debba mai parlare di incedibilità. Tutti i nostri calciatori, però, hanno espresso la volontà di restare perché l’Inter è una delle migliori squadre in Europa ed è difficile trovare di meglio. Tutti vogliono venire da noi. Non ci precludiamo niente sul mercato, intanto mantenere questo organico sarebbe importante”.