L’Inter e Inzaghi d’accordo: decisione definitiva su Acerbi

Nessun innesto difensivo in estate per l’Inter e conseguente riconferma di Acerbi, ecco il piano nerazzurro per restare anche in linea coi conti stagionali

A seguito del tragico episodio che ha macchiato per diverse settimane il calcio italiano in cui è rimasto coinvolto Francesco Acerbi, molti dei discorsi relativi all’accaduto hanno investito il calciatore anche di una luce di mercato che lo avrebbe lentamente allontanato dal club. Con il presunto obiettivo finale, poi, di considerare un suo sostituto a partire dalla prossima sessione estiva di mercato.

Nulla di verificato, però: Acerbi non è mai stato accostato al mercato in uscita dell’Inter per motivazioni esterne, se non inglobato in fisiologiche discussioni legate per di più alla sua età anagrafica. Qualcosa su cui i nerazzurri sono particolarmente attenti al fine di lasciare nelle mani di Simone Inzaghi un organico sempre fresco di energie.

Al netto di quanto mostrato in questa stagione l’ex difensore della Lazio ha comunque dimostrato di essere ancora pienamente nel fiore dei suoi anni e per questo motivo, a braccetto con l’altro senatore Stefan de Vrij, potrà garantire protezione alla porta nerazzurra per almeno un altro arco stagionale. Al momento è infatti questa l’idea che passa per la mente dei dirigenti di Viale della Liberazione.

Nessun ritocco in difesa per l’Inter, Acerbi come de Vrij pronti alla permanenza

Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ a meno di grosse sorprese non dovrebbero esserci ritocchi nel reparto arretrato in estate, anzi al contrario potrebbero aprirsi discorsi sul rinnovo di Acerbi fino al 2026. Dando dunque per certa una forma di stabilità d’organico, dovrebbero anche decadere tutti i discorsi e le voci portate avanti fino a questo momento sul suo addio forzato.

Ma le occasioni sono comunque ad un passo, soprattutto per quel che concerne i profili in scadenza e futuri parametri zero. Come nel caso di Mario Hermoso dell’Atletico Madrid o Nicolas Valentini del Boca Juniors. Certo è che la dirigenza non ha voglia di procedere a grossi esborsi in reparti ove non è effettivamente necessario provvedere a sostituzioni di un certo peso specifico. Non sarà il caso della difesa come neppure di centrocampo e attacco. L’unico reparto attualmente sotto lente d’ingrandimento è quello della corsia laterale destra ove la partenza di Denzel Dumfries e l’addio di Juan Cuadrado lascerebbero spazio per almeno un innesto di caratura dietro versamento cash.