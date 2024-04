Colpo di scena Fabbian: niente Inter, va nell’altra big

Fabbian, destinato sulla carta a restare un altro anno al Bologna, potrebbe anche finire a sorpresa in un’altra big

L’Inter è estremamente soddisfatta dai progressi mostrati da Giovanni Fabbian nel Bologna di Thiago Motta. Il centrocampista si è ritagliato un ruolo da protagonista e ha mostrato finora grande personalità e affidabilità. Per l’Inter, il ragazzo è ancora un giovane da far crescere in un ambiente tutelato fino al momento della giusta maturazione.

Beppe Marotta ne ha parlato mesi fa come di un giocatore dell’Inter, lasciando quindi intendere che nei piani della società il controriscatto fra un anno dal Bologna è un affare da dare quasi per scontato.

In questi giorni, però, il nome di Fabbian è tornato a essere usato come quello di un potenziale asset da sfruttare sul mercato. In pratica, i dirigenti nerazzurri potrebbero prenderlo in considerazione come possibile contropartita per arrivare a Zirkzee. Il Bologna sarebbe infatti molto interessato a trattenerlo.

Il giovane centrocampista potrebbe dunque trasferirsi definitivamente al Bologna? C’è anche un’altra possibilità da tener presente. Ovvero che l’Inter lo ceda a un altro club pronto a investire una cifra importante. I nerazzurri possono sfruttare il diritto di recompra a 12 milioni nel 2025 e fino ad allora il Bologna non può cederlo.

Chi punta ad acquistare il ragazzo a titolo definitivo deve quindi parlare con l’Inter. Potrebbe essere il caso della Roma, che nelle scorse ore ha lasciato trapelare sincero interesse nei confronti di Giovanni Fabbian. Un giovane che, con le sue 22 presenze e i 5 goal stagionali, è già un fattore in Serie A.

Fabbian a una big di A: la posizione dell’Inter

Il centrocampista esploso nella Reggina lo scorso anno piace in verità a molti club di A. Mesi fa era stata la Lazio a mostrare interesse. Ora invece tocca alla Roma. Da Trigoria non c’è stato però nessun passo formale, ma non è escluso che i nerazzurri possano decidere di accordarsi con il Bologna per riscattare subito Fabbian e poi venderlo a un’altra big.

Per far ciò, è lecito attendersi che il Bologna voglia incassare più dei 12 milioni pattuiti per la recompra fra dodici mesi. Ma, come anticipato, l’intenzione dei rossoblù sarebbe un’altra: la squadra rivelazione di questo campionato avrebbe infatti piacere a trattenere non per un altro anno ma più a lungo possibile il centrocampista goleador.

Quindi per l’Inter la cessione della giovane promessa non è un tabù. Tutto dipende dalle offerte. E lo stesso vale per l’altro campioncino nerazzurro in prestito, ovvero Valentin Carboni.

Su Carboni si era mossa la Fiorentina a gennaio. E si erano poi fatti avanti anche alcuni club inglesi. A giugno, l’argentino potrebbe essere richiesto proprio dal Bologna, che lo gradirebbe parecchio in squadra. In questo senso, anche Carboni potrebbe finire con Fabbian in rossoblù per far calare il prezzo di Zirkzee (quotato 60 milioni).

I progetti di Inzaghi sui giovani

L’allenatore dell’Inter l’estate scorsa ha mostrato poco interesse nei confronti di Fabbian, mentre pareva orientato alla permanenza del giovane argentino. Fra Carboni e Fabbian potrebbe di nuovo preferire trattenere il primo. E non è escluso dunque che Carboni possa essere aggregato alla rosa per il ritiro, per essere rivalutato.

Carboni non ha però una collocazione predefinita nello schema di gioco inzaghiano. Questo il problema più evidente, a parte l’immaturità. Il ragazzo agisce infatti come trequartista o attaccante esterno, due ruoli non contemplati nel sistema interista.

Ma Inzaghi ha già allenato per più di un anno il giovane argentino e sa anche di poterlo sfruttare come jolly: attaccante aggiunto o mezzala offensiva. a seconda delle necessità. L’annata a Monza gli ha fatto bene soprattutto a livello psicologico. Valentin si è abituato a confrontarsi con il calcio più fisico e smaliziato dei grandi. Ora deve solo diventare più veloce e più tattico.