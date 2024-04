Bellingham-Inter, ma è il fratello Jobe: i dettagli

La stella inglese, intenzionata a raggiungere i livelli dell’attuale numero 5 del Real Madrid, potrebbe finire per approdare in Serie A già in estate

È Jude Bellingham uno dei grandi favoriti nella corsa al Pallone d’Oro, trofeo il cui vincitore verrà svelato soltanto nel finale di questo 2024. Ammontano già a 21 le reti realizzate in stagione dal giovane portento inglese, l’ultima di queste messe a referto domenica scorsa contro il Barcellona. Già 10, invece, gli assist messi a registro dal classe ’03.

L’ex Borussia Dortmund si è trasferito soltanto nella scorsa estate al Real Madrid, club che ha dovuto sborsare la bellezza di 103 milioni di euro per appropriarsi della giovane stella. Una somma di denaro, questa, che ha sin da subito posto grande pressione su Bellingham, appropriatosi tra l’altro di una maglia pesantissima in casa Blancos, stiamo parlando della numero 5 di Zinedine Zidane. Jude Bellingham, che al giorno d’oggi ha già raggiunto livelli incredibili, è destinato a segnare un’intera epoca. Questo l’auspicio del calciatore e dell’intera famiglia, nucleo in cui figura un altro grande talento.

Trattasi del fratello Jobe, passato in estate dal Birmingham City al Sunderland, club al quale il ragazzo si è accasato quando ancora non aveva neppure raggiunto la maggiore età. Il giovane classe ’05 è riuscito a spazzare via tutti i dubbi iniziali, appropriandosi sin da subito di una maglia da titolare. Trequartista come il fratello, il fantasista 18enne è in grado di agire anche in posizione di ‘falso nove’, ma anche in quelle di seconda punta e mezz’ala. Dotato di ottimi tempi di inserimento, di grandi doti fisico-tecniche e di un innato senso del gol, Jobe ha già realizzato 7 reti e fornito 1 assist in stagione. Numeri, questi, che hanno attirato l’attenzione della Lazio, società al quale l’attuale numero 7 della formazione inglese è finito per essere accostato in questi ultimi tempi. Occhio, però, anche a un altro tipo di scenario.

Lazio e non solo: Bellingham Jr può venir proposto anche all’Inter

Jobe Bellingham, accostato alla Lazio in questi ultimi tempi, è un profilo che potrebbe finire per trovar posto in estate anche al didentro della sede dell’Inter.

Gli agenti del ragazzo potrebbero infatti finire per proporre il proprio assistito ad alcuni club militanti quest’oggi nel campionato di Serie A, nerazzurri inclusi. Già 45, per il resto, i gettoni collezionati in stagione dal giovane classe ’05, quarantatré di questi in Championship. Quale, a questo punto, il possibile futuro del trequartista 18enne? Difficile dirlo al momento, certo è che l’Italia resta una di quelle ipotesi di cui tener conto.