Inter-Torino, Dimarco in panchina ma non potrà giocare

Il terzino è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata Scudetto della squadra di Inzaghi

Dopo Acerbi, Simone Inzaghi perde anche Dimarco per il match col Torino in programma domani al ‘Meazza’ (ore 12.30) e valevole per la 34esima giornata di Serie A.

Il terzino dell’Inter seguirà la squadra andando in panchina, ma di fatto non potrà essere utilizzato nemmeno a gara in corso perché alle prese con un affaticamento muscolare al polpaccio destro. Oggi, alla vigilia dell’incontro, il numero 32 non ha preso parte alla rifinitura. Nei prossimi giorni Dimarco, autore di 6 gol e 8 assist quest’anno, potrebbe sottoporsi ad esami strumentali.