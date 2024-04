Stankovic come Fabbian: cessione in Serie A

Il portiere nerazzurro potrebbe essere il prossimo sacrificio dell’Inter sul mercato, in verità come già accaduto durante la passata estate col centrocampista ora in forza al Bologna

Si è consumato soltanto nella passata estate il passaggio di Giovanni Fabbian dall’Inter al Bologna, con la giovane e forte mezz’ala made in Italy approdata alla corte di Thiago Motta per soli 5 milioni di euro, tutto questo dopo aver realizzato 8 reti alla sua prima esperienza trascorsa tra i grandi al fianco della Reggina.

Già 24 i gettoni collezionati in stagione dal classe ’03, ventidue di questi in campionato, con l’attuale numero 80 dei rossoblù che vanta 5 reti e 2 assist in questa regular season. Il principale punto di forza del ragazzo è sicuramente il senso del gol, accompagnato da un’altra abilità, quella di saper farsi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto. Fabbian ha così dimostrato di essere un giocatore di assoluto valore.

L’Inter, consapevole di questo, ha sì ceduto il giovane prodotto del proprio vivaio alla formazione emiliana, mantenendo però una clausola di ricompra che consentirà a Marotta e Ausilio di tornare a rimettere le mani sul ragazzo a partire dal 2025 per 15 milioni di euro.

Un’operazione, questa, che l’intera dirigenza nerazzurra potrebbe finire per replicare in un futuro non troppo lontano, magari già nella prossima estate con qualche altra giovane pedina di prospettiva. Tra i possibili indiziati c’è anche Filip Stankovic, ora in forza alla Sampdoria tramite la via del prestito.

Anche Filip Stankovic potrebbe salutare l’Inter in estate con una clausola di ricompra

Filip Stankovic potrebbe essere il prossimo giovane a salutare la formazione di Simone Inzaghi, con quest’ultima che in quel caso potrebbe anche finire per mantenere una clausola di ricompra sul ragazzo, scenario materializzatosi già durante la passata estate con Giovanni Fabbian. Un’operazione, questa, che consentirebbe al club meneghino di fare cassa senza perdere di vista il giovane prodotto del proprio vivaio.

Già 33 le presenze collezionate in questa edizione di Serie B dall’estremo difensore classe ’02, con all’attivo 6 clean-sheet in stagione. Numeri, questi, che hanno permesso al serbo di mettersi in evidenza come uno dei portieri più forti presenti nel campionato cadetto italiano. L’attuale numero 1 della Sampdoria è così finito sul taccuino di diverse società estere. Per l’ex Volendam si è già fatto registrare qualche interesse di marca francese, dove però in quel caso difficilmente l’Inter avrebbe la possibilità di riservarsi una clausola di ricompra sul ragazzo. Questa la ragione per cui il club meneghino preferirebbe cedere il proprio tesserato a un’altra formazione di Serie A, così da tenerlo sotto osservazione anche in futuro.