Responsabile FIGC esulta per lo Scudetto: è polemica

Funzionario federale della FIGC coinvolto dai festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto dell’Inter, anche Ravezzani fa il punto sulla situazione che ha sollevato discussioni ovunque

Non è tutto oro quel che luccica, in casa Inter. A distanza di pochi giorni dalla vittoria contro il Torino nella sfida interna che ha soltanto anticipato di poche ore la parata dei festeggiamenti nerazzurri per la conquista dello Scudetto, già ottenuta sul campo contro il Milan nel turno precedente, è stato sollevata una questione che non ha lasciato indifferenti media e componenti ai vertici del calcio italiano.

Nulla a che vedere con azioni, pensieri o parole in cui il club di Viale della Liberazione sembri direttamente coinvolto ma trattasi più che altro di una forma di simpatia probabilmente non dovuta nei confronti del succitato club.

È accaduto proprio nel corso dell’evento festivo in giro per la città di Milano lo scorso weekend, quando il Procuratore Capo della città nonché anche un responsabile legislativo della Federazione si sono lasciati andare anch’essi ad esultanze poco contenute quasi fossero tifosi qualunque nel pieno di un momento conviviale. Quest’ultimo nello specifico avrebbe espresso la propria contentezza e si sarebbe complimentato con i dirigenti promotori della campagna vincente dell’Inter, ovvero Simone Inzaghi, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

Esultanza virale ma è polemica feroce: “Dubbi sulla loro terzietà”

L’esultanza promossa dai due rappresentanti è stato un segnale recepito da molti come assenza di imparzialità di giudizio nel ricoprire la propria funzione. A testimonianza del fatto è spuntato anche un video in rete, divenuto subito virale ed esente da fraintendimenti.

Da lì è scattata una polemica accesa, promossa soprattutto da tifosi avversari e da quanti nutrono antipatie nei confronti dell’Inter al di là dei meriti o demeriti sportivi sul campo. Ad aver detto la sua è stato anche il giornalista Fabio Ravezzani con un tweet sul proprio canale X, al di sotto del quale sono piovuti ulteriori commenti a rimarcare la gravità dell’accaduto. “Un giudice o magistrato deve essere imparziale tanto quanto deve sembrarlo, o non gli crederanno”, si legge. Possibile che se ne parli ancora in futuro.