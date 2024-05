L’attaccante francese, atterrato ad Appiano nella scorsa estate, potrebbe finire per lasciare l’Inter dopo un solo anno per via dello straordinario rendimento avuto in stagione

Ha sorpreso letteralmente chiunque lo straordinario impatto avuto da Marcus Thuram sul campionato di Serie A, manifestazione in cui l’ex Borussia M’Gladbach è riuscito a performare sin da subito.

Già 14 le reti realizzate in stagione dal classe ’97, accompagnate dalla bellezza di 13 assist. L’attaccante francese, atterrato a Milano nella passata estate a parametro zero, è così riuscito a instaurare un certo tipo di feeling non soltanto con il proprio compagno di reparto Lautaro Martinez, ma anche con la restante parte dei propri compagni di squadra. A testimoniarlo le innumerevoli stories Instagram spuntate in questi ultimissimi mesi sui profili dei vari Calhanoglu, Arnautovic e così via.

C’è poco da dire, Marotta e Ausilio hanno concluso un vero e proprio affare di mercato ingaggiando il forte centravanti ventiseienne. Nonostante l’attuale numero 9 nerazzurro si sia reso protagonista di un’annata da urlo, lo stesso Thuram potrebbe però finire per dire addio all’Inter dopo un solo anno, qualora dalle parti di Viale della Liberazione dovesse arrivare un’offerta da urlo, che consentirebbe a quel punto alla dirigenza nerazzurra di mettere in atto una vera e propria plusvalenza da urlo, così come già accaduto durante la passata estate con Andre Onana, ed ecco che ad avvalorare questa tesi è stata la notizia rilanciata in queste ultime ore da ‘Radio Radio’.

Psg, offerti 80 milioni per Thuram: il francese può lasciare l’Inter in estate

“Offerta clamorosa del Psg per Thuram. Offerti 80 milioni, richiesta dell’Inter di 100 milioni. La sensazione è che l’affare può chiudersi”. Questo è quanto riportato nelle scorse ore sul proprio profilo X direttamente da Ilario Di Giovambattista, Direttore Editoriale di ‘Radio Radio’ che si è così espresso sul presunto interesse nutrito dalla formazione parigina nei confronti dell’attuale numero 9 nerazzurro. Quel che, però, occorre è soltanto un po’ di chiarezza.

Complice lo straordinario rendimento avuto in questa stagione dall’ex Bourssia M’Gladbach, è cosa più che lecita che alcune big europee possano aver inserito il nome del classe ’97 in cima alla lista dei propri desideri, ma quel che appare totalmente inverosimile è che la richiesta dei nerazzurri sia di 100 milioni di euro, anche e soprattutto per via del fatto che Thuram è legato al club meneghino a mezzo di una clausola rescissoria da 85 milioni. Per il resto, al momento, non è ancora stato fatto registrare alcun concreto interesse da parte del Psg per il centravanti nato a Parma.