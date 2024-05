Lontano dai riflettori dello scenario europeo, il nome di Brozovic torna a far parlare lungo il filo d’interesse del Barcellona al vaglio di centrocampisti di esperienza

Sembra trascorsa un’eternità dall’ultima volta in cui è stato visto all’opera Marcelo Brozovic con la maglia dell’Inter, eppure a conti fatti si tratta soltanto di un annetto. Merito forse della qualità e del livello d’attenzione con cui è stata gestita la fase di transizione tra le sue prestazioni in campo e quelle del suo naturale sostituto Hakan Calhanoglu, adattatosi alla perfezione in una posizione fino a quel momento mai realmente presa in considerazione dal turco.

L’addio di Brozovic è stato comunque positivo per la società nerazzurra sotto l’aspetto monetario perché abile nell’incassare una somma modesta prossima ai 20 milioni di euro dall’Al-Nassr, da cui il centrocampista croato è subito ripartito per uno slancio lontano dai riflettori del palcoscenico europeo. Nelle file del club saudita ha dato sfoggio delle sue qualità di mediano playmaker in 25 occasioni in campionato, mettendo a referto oltretutto anche due reti e cinque assist complessivi senza considerazione l’apporto nelle coppe. Ora però il suo nome sembra essere tornato in voga e si inizia a parlare di un suo possibile ritorno in Europa, anche se non tra le file dell’Inter.

Brozovic stuzzicato dal Barcellona, sarà ritorno europeo in grande stile?

Stando alle voci spagnole infatti il calciatore sarebbe stato preso in considerazione dal Barcellona per un avvicendamento in mediana dalla prossima estate. Il tecnico Xavi, fresco dell’accettazione della proposta di rinnovo di contratto, vorrà infatti rilanciare ulteriormente il progetto blaugrana per dar seguito al buon ciclo avviato qualche stagione fa.

Per Brozovic si tratterebbe di una vetrina considerevole nonostante per molti abbia vissuto una stagione “in sordina” rispetto al passato, visto il tasso tecnico di variabile intensità nella Saudi Pro League. Oltre all’ex Inter, in ogni caso, ci sarebbero anche altri nomi di rilevanza internazionale su cui il presidente Joan Laporta sarebbe disposto ad investire sulla base di determinate condizioni economiche.

Da Marco Verratti, vecchia conoscenza del PSG, a Martin Zubimendi e Joshua Kimmich passando per Douglas Luiz: tutte leve di spessore con un passato notevole e ancora potenzialmente impattanti sulla qualità di gioco a due tocchi del Barcellona. Brozovic dovrà dunque vedersela con una concorrenza agguerrita ed un ruolo centrale potrebbero averlo anche i rispettivi procuratori a caccia del miglior affare di mercato per la prossima estate.