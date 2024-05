Lautaro non vale 10 milioni a stagione

Ma l’Inter in qualche modo lo accontenterà. Zanetti: “I tifosi possono stare tranquilli”

È una delle poche volte che ci troviamo d’accordo con Riccardo Trevisani. Lautaro non è un calciatore da 10 milioni a stagione, la cifra che ha chiesto all’Inter per rinnovare il contratto attualmente in scadenza a giugno 2026.

La pausa che si vede a livello realizzativo c’è tutti gli anni – ha detto Trevisani a ‘Pressing’ – 80-90 giorni in cui va in sciopero. È un giocatore formidabile, ma per arrivare alla categoria sopra dei supercampioni manca un pezzo. Il livello di chi prende 10 milioni l’anno è superiore”.

Lautaro è un grandissimo attaccante e un eccellente professionista, questo da sempre, oltre che un capitano (fin qui) esemplare, tuttavia non vale quelle cifre se lo rapportiamo ai migliori bomber europei. 10 milioni sono troppi anche in considerazione delle difficoltà dell’Inter dal punto di vista economico-finanziario.

Siamo comunque sicuri che il club in qualche modo accontenterà (i famosi bonus…) quello che oggi è il suo simbolo, e che lo stesso argentino (a secco da due mesi e mezzo) non ha al momento alternative all’altezza – a meno di traslocare in Arabia con Agustina e i due figli piccoli – alla permanenza a Milano.

“A Milano sto benissimo e ho voglia di rinnovare con l’@inter”. – L’annuncio di Lautaro a #CTCF sul Nove. pic.twitter.com/1FLZI5OaEL — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 5, 2024

Zanetti su Lautaro: “I tifosi possono stare tranquilli”

Di Lautaro e del suo prolungamento contrattuale, ne ha parlato anche Javier Zanetti a ‘Dazn’: “I tifosi possono stare tranquilli, sarà il nostro capitano anche in futuro“.

“Lautaro è contento all’Inter e lo dimostra – ha sottolineato il vice presidente nerazzurro – Mi ha sorpreso quando una volta, dopo aver fatto tre reti, disse che era contento per i gol, ma non per la prestazione. Questo ti fa capire la mentalità che aveva già da giovane. Ero certo che andasse all’Atletico Madrid, prima di arrivare all’Inter, poi ci sono stati dei problemi coi ‘Colchoneros’ e ora dopo sei anni è ancora qui. Si migliora di anno in anno”.