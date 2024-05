Il difensore slovacco ha lasciato l’Inter l’estate scorsa a parametro zero, legandosi ai parigini con un contratto da 10 milioni fino a giugno 2028

Potrebbe essere già finita l’avventura di Skriniar al Paris Saint-Germain. In Francia danno i parigini al lavoro per l’acquisto di un nuovo centrale, perché insoddisfatti del rendimento dello slovacco strappato a zero all’Inter l’estate scorsa.

L’infortunio alla caviglia, che lo ha tenuto ai box per tre mesi, ha fatto sì che Skriniar perdesse posizioni nelle gerarchie di Luis Enrique. Per caratteristiche, il classe ’95 non sembra far impazzire il tecnico spagnolo. Emblematica in tal senso la scelta di affidarsi a Belardo contro il Borussia Dortmund, nell’andata delle semifinali di Champions League.

L’ex Barcellona ha preferito il brasiliano a Skriniar per rimpiazzare Lucas Hernandez, la cui stagione si è chiusa in anticipo a causa della rottura del legamento crociato. Se, come sembra, Luis Enrique rimarrà sulla panchina del PSG, ecco che Skriniar potrebbe essere costretto a fare le valigie. Piazzarlo altrove non sarà semplice, considerato che il ventinovenne ha un contratto fino al 2028 da circa 10 milioni a stagione più bonus. Potrebbero permetterselo in Premier e in Arabia, anche se il Ds Campos potrebbe proporlo pure in altri Paesi. In Spagna, vedi Barcellona e Real Madrid, come in Italia. Nella fattispecie alla Juventus, intenzionata a rinforzare anche la difesa.

🚨 POLEMICHE SASSUOLO-INTER 🗣️ #Inter al centro della bufera per la prestazione contro il #Sassuolo: il commento a freddo di Guido Angelozzi, ds del #Frosinone che lotta per non retrocedere in #SerieBKT: “Io non vedo mai le partite, mi interessa solo la mia squadra” pic.twitter.com/9s33aox11C — TVPLAY (@tvplayofficial) May 6, 2024

Skriniar-Juve solo in prestito e con ingaggio pagato (in parte) dal Psg

Proprio per via dell’elevato ingaggio, Skriniar-Juve sarebbe un’operazione pressoché impossibile. Potrebbero esserci delle chance solamente qualora il club di Al-Khelaifi accettasse di contribuire al pagamento dello stesso stipendio dello slovacco, aprendo al contempo alla formula del prestito. Non sarebbe nel caso la prima volta, vedi Renato Sanches alla Roma.

Quest’anno Skriniar ha disputato 29 partite, per un totale di 2.050′. Anche l’anno passato, in quella che è stata la sua ultima stagione in nerazzurro, è stato fuori a lungo, seppur a causa di un problema alla schiena. 31 furono le presenze, per complessivi 2.405′.