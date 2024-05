Il salto di Asllani: cosa è stato decisivo

Il centrocampista italo-albanese è cresciuto a vista d’occhio rispetto alla passata stagione, a confermarlo anche questi numeri

Quello potuto ammirare in questi ultimi mesi è un Kristjan Asllani totalmente diverso rispetto alla passata stagione. L’ex Empoli ha infatti dimostrato più e più volte di essere nel vivo del gioco della formazione di Simone Inzaghi, mettendo splendidi palloni a disposizione dei propri compagni di squadra e cercando talvolta la porta avversaria con una certa facilità.

A testimoniarlo sono il delizioso assist servito a Firenze e la rete realizzata qualche giornata dopo contro il Genoa (difficilmente, in passato, era accaduto di vedere il giovane classe ’02 inserirsi nello spazio). L’attuale numero 21 dell’Inter è così riuscito a farsi trovare pronto nel momento in cui chiamato in causa dal tecnico piacentino, bravo a sua volta nel valorizzare il centrocampista 22enne in questa stagione (cosa che non è stata possibile nel corso della passata stagione).

Già 29 i gettoni racimolati in quest’annata da Asllani, gli stessi raccolti nella scorsa regular season, il che è tutto dire (senza dimenticare anche il prezioso assist fornito contro il Lecce). C’è poco da dire, Marotta e Ausilio hanno avuto ragione da vendere nel cedere Marcelo Brozovic nella passata estate, non soltanto per puntare su uno dei capi saldi del centrocampo nerazzurro come Calhanoglu, ma anche per consentire al play maker italo-albanese di trovare più spazio in questa stagione. E così è stato.

Asllani, possibile chance dal 1′ anche a Frosinone

È in programma domani sera alle ore 20:45 allo Stirpe il calcio d’inizio di Frosinone-Inter, match valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A in cui, salvo clamorosi ribaltoni dell’ultim’ora, dovrebbe vedersi ancora una volta dal 1′ Kristjan Asllani.

L’ex Empoli è sceso in campo sin dalle battute iniziali del match già in occasione dello scorso turno di campionato, andato in scena poco meno di una settimana fa al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Chiara, a questo punto, la volontà di Simone Inzaghi, tecnico intenzionato a dare un po’ di spazio a chi, per forza di cose, non ha avuto modo di rendersi protagonista in questa stagione, rispondendo però sempre presente nel momento in cui chiamato in causa e dicendo così la sua. Asllani è uno di questi, a confermarlo sono le 21 presenze racimolate dal giovane classe ’02 in questa edizione di Serie A, senza dimenticare che mancano ancora tre giornate al termine del campionato.