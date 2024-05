Il talento classe 2007 aveva anche visitato Appiano, ma alla fine ha preferito rimanere in Germania: “Mi hanno mostrato un percorso che potrà aiutarmi a crescere”

Non sarà all’Inter, bensì ancora in Bundesliga il futuro di Karim Coulibaly. Il promettente difensore tedesco, di origini ivoriane e in scadenza di contratto a giugno con l’Amburgo, aveva anche visitato Appiano Gentile, ma alla fine ha deciso di rimanere in Germania.

È ufficiale il suo passaggio a costo zero al Wolfsburg, bravo a sconfiggere una concorrenza che comprendeva altri grandi club oltre all’Inter.

“Mi hanno mostrato un percorso che potrà aiutarmi a crescere“, ha detto il mancino classe 2007 al sito ufficiale della società teutonica. “Siamo molto contenti che un talento come Karim abbia scelto il Werder Brema – le parole di Bjorn Schierenbeck, responsabile del settore giovanile del Werder – È atleticamente forte, molto veloce e può essere utilizzato sia al centro della difesa che a metà campo come centrocampista difensivo. Il nostro dipartimento di scouting ha fatto un ottimo lavoro”.