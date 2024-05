“Sarebbe una tragedia”: stadio Inter, parla il Sindaco di Rozzano

Le parole di Gianni Ferretti, Sindaco di Rozzano, sulle attuali speranze di attuazione del progetto di costruzione del nuovo stadio dell’Inter nella periferia della cittadina, fra sogno Champions e addio a San Siro

Ogni progetto pensato in grande richiede tempo e dedizione per poter essere studiato, analizzato ed applicato in ciascuna delle sue fasi. Vi rientra anche l’idea di dislocazione della casa nerazzurra di San Siro, tempio del calcio Italiano ed europeo, verso la potenziale nuova sede di Rozzano.

A tal proposito si è detto molto negli ultimi mesi e passi importanti sono stati mossi nella direzione comune condivisa sia dall’amministrazione comunale della cittadina lombarda che dal club, ma la strada è ancora lunga e non priva di insidie. Per Gianni Ferretti, Sindaco di Rozzano, non tutte le speranze sono tramontate. Anzi, l’ottenimento di nuovi risultati lascia decisamente ben sperare anche laddove il tempo stringe e le pressioni della controparte meneghina Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, si fanno sempre più intense nel tentativo di convincere Inter e Milan a permanere a San Siro.

Intervistato in lungo e in largo dai microfoni di ‘calciomercato.it’ nel corso della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘, Ferretti si è così pronunciato: “Sono sollevato dal fatto che resti aperta una speranza per costruzione del nuovo stadio. La proroga che abbiamo chiesto ed ottenuto con impegni sulla concessione dei terreni di Rozzano lascia lo spiraglio di una prospettiva importante“, ha affermato Ferretti nel corso dell’intervento mediatico.

Ferretti: “San Siro? Un peccato, il mio sogno è la Champions a Rozzano”

“Ciononostante sappiamo tutti che c’è una data di scadenza, ovvero il 30 giugno, entro la quale We Build dovrà presentare il suo studio ed entrambe le società meneghine dovranno decidere se restare a San Siro o proseguire lungo i rispettivi cammini prescelti. Subito dopo l’accordo per la proroga ho avuto contatti con la direzione dell’Inter”, ha poi aggiunto il Sindaco.

“Sarebbe un peccato non vedere più Inter e Milan a San Siro ma immagino che l’amministrazione milanese abbia un piano alternativo per l’impiego dell’impianto. Un monumento simile non dovrebbe essere abbandonato a sé stesso, sarebbe una tragedia“, ha ammesso Ferretti ricordando l’importanza di uno stadio che ha letteralmente fatto la storia non soltanto del calcio italiano ed internazionale, ma anche del collettivo.

“Il mio sogno? Vedere una finale di Champions League nello stadio di Rozzano. Anche se non dovessero arrivarci Inter e Milan per un derby, sarebbe comunque lo stadio di una finale”, ha infine concluso il Sindaco della cittadina di provincia attorno alla quale sono sospese tantissime aspettative in uno scenario ancora tutto da scoprire sul futuro della possibile nuova casa dell’Inter, lontana per la prima volta nella sua storia da San Siro.