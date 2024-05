Karsdorp all’Inter al posto di Dumfries: le cifre

Cessione sicura dell’esterno olandese della Roma in estate e possibile incrocio con il percorso dell’Inter, ma nerazzurri proiettati su altre soluzioni per il post Dumfries

Anno nuovo, vita nuova per qualcuno. Sebbene i piani dell’Inter non siano incentrati sull’idea di fare grandi cambiamenti in organico, almeno un paio di profili sarebbero comunque destinati ad essere oggetto di valutazione di mercato in relazione ad una possibile cessione.

Oltre ad Alexis Sanchez e Marko Arnautovic c’è da sbrogliare il nodo Denzel Dumfries, esterno olandese nerazzurro andato incontro ad una lieve inflessione prestazionale nel corso dell’ultima metà di stagione. Lo stesso Simone Inzaghi ha infatti preferito impiegare sulla corsia destra Matteo Darmian perché ritenuto più idoneo e costante del collega di reparto nelle tante situazioni di gioco vissute sul campo e questo ha creato un’onda di sfiducia nei confronti dell’ex PSV, nuovamente etichettato come partente in estate.

Nel caso in cui questa eventualità dovesse essere presta seriamente in esame, per l’Inter si aprirebbero le porte di un nuovo innesto in corsia. Nulla che Tajon Buchanan possa impedire: l’esterno canadese resta infatti una pedina da poter sfruttare con maggiore regolarità ma l’addio di Juan Cuadrado libera di fatto uno slot extra che andrebbe comunque occupato. In questa situazione potrebbe trovare il proprio appiglio diretto anche Rick Karsdorp, esterno connazionale di Dumfries ormai prossimo all’addio dalla Roma.

L’idea Karsdorp non convince, dopo Dumfries altri profili

Il calciatore in questione era infatti già finito nel dimenticatoio sotto la guida di José Mourinho con il quale aveva avuto precedenti attriti interni allo spogliatoio ed è stato poi ripreso in considerazione dal sostituto Daniele De Rossi. Ciononostante, non sembra sia riuscito a riconquistare la fiducia del nuovo allenatore. Tanto che anche nelle ultime settimane è divenuto riserva della riserva.

Ha potuto disputare una sfida delicatissima nella prima semifinale di Europa League contro gli invincibili del Bayer Leverkusen ma con scarsissimi risultati, scatenando oltretutto il dissenso anche fra i tifosi che hanno invocato a gran voce la sua cessione. Motivi tutti sufficienti a costringere la Roma alla rottura. Il cartellino del calciatore potrebbe quindi essere immesso sul mercato intorno ai 7-8 milioni di euro per agevolare la clientela a muovere passi nella sua direzione, compresa eventualmente anche la stessa Inter orfana di Dumfries.

Nel momento in cui dovesse giungere una proposta da parte della sua entourage, però, potrebbe seguire risposta negativa da parte della dirigenza nerazzurra. Karsdorp non piace e non dovrebbe esser preso in esame neppure come opzione di ripiego emergenziale, visto che sul taccuino di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ci sono altre preferenze più promettenti.