“Vicino all’Inter”: l’annuncio del centrocampista di Serie A

Nahitan Nandez torna sulla vicinanza dell’Inter nel recente passato e il perché della permanenza a Cagliari, mai dire mai per un affare a costo zero in estate

Senza risparmiarsi in nessuna delle gare disputate, l’Inter ha raggiunto il massimo risultato utile in stagione blindando lo Scudetto tanto desiderato ed ora proietta le proprie convinzioni sull’annata che verrà. Agli innesti di Medhi Taremi e Piotr Zielinski in estate a parametro zero dovrebbero aggiungersi alcune cessioni preventivamente ipotizzate, come quelle di Alexis Sanchez e Juan Cuadrado, lasciando spazi utili ad eventuali ritocchi extra.

Per Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non ci sarà bisogno di mettere mano all’organico in modo intensivo, eppure non verranno tralasciate potenziali occasioni di mercato. Del resto sarà il momento di valutare chi potrebbe esser pronto per finire al cospetto di Simone Inzaghi e tornare utile in stagione, evitando che possa pesare troppo sulle casse nerazzurre.

Oltre ad Albert Gudmundsson ed altri nomi sondati, di recente è tornato in auge anche il profilo del centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez. Quest’ultimo era stato avvicinato all’Inter in passato prima di finire in secondo piano e la sua permanenza al Cagliari venisse riconfermata, soprattutto in funzione del ritorno nella massima serie del club sardo. Ora però la sua avventura sarebbe giunta davvero al capolinea e il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno, lasciando aperte tante porte con un riavvicinamento ai nerazzurri da tenere in considerazione soprattutto nel caso di partenza di Denzel Dumfries.

Nandez si ripropone all’Inter, occasione a costo zero

Intervistato dal canale uruguaiano YouTube ‘De Charla’, Nandez ha svelato come molto sia cambiato dal suo arrivo in Italia e quante altre chance avrebbe avuto nel giro degli ultimi anni di poter continuare il proprio percorso fra le file di altre big italiane.

“Il mio passaggio al Cagliari è stato importante sotto tanti aspetti, nello stile di vita, nella lingua e nella passione vissuta con maggiore intensità. Anche qui vogliono vincere e fare risultato, ma in misura diversa. Il Cagliari rappresenta un popolo, la gente è vicina al club e spera che resti sempre in questa categoria. Tutti gli uruguaiani che sono passati di qua sono rimasti legati a questi colori”, ha raccontato il calciatore in prima battuta.

Attorno alla figura del centrocampista duttile, però, ha navigato a lungo l’Inter. Le parti erano infatti molto vicine a convolare a nozze nel 2021, ma qualcosa non ha funzionato. “C’era interesse da parte dell’Inter ma poi il presidente non ha trovato l’accordo, così sono rimasto al Cagliari. Non ho avuto modo di dialogare con il mio agente, ma ci sono voci sull’Arabia”, ha infine concluso Nandez. Chissà che non possa cambiare qualcosa a distanza di tre anni.