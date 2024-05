Salta l’affare a zero: niente Inter, firma col Milan

L’incontro andato in scena negli scorsi giorni ha lanciato ulteriori segnali positivi. I rossoneri sono ora ad un passo dal chiudere una grande operazione in attacco

Uno dei reparti che nel corso della prossima finestra di calciomercato estiva subirà maggiori variazioni in casa Milan è sicuramente l’attacco, settore in cui i rossoneri saranno costretti a dire addio a titolo gratuito a Olivier Giroud.

Di fatto, l’ex Chelsea ha già posto nero su bianco sul suo nuovo accordo col Los Angeles Fc, privando così la formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Stefano Pioli di un importante elemento offensivo, ragion per cui i rossoneri sono ora obbligati ad andare in cerca di una nuova prima punta in estate. Quelli di Sesko e David i principali nomi che continuano a far particolarmente gola all’intera dirigenza del Diavolo, collettivo che nel frattempo sta lavorando ormai da qualche mese ad un’importante operazione di mercato, vale a dire al rinnovo di contratto di Francesco Camarda.

La giovane prima punta classe ’08, che vanta già 2 presenze nel campionato di Serie A, ha un accordo che lo lega ai rossoneri sino al prossimo giugno. È questa la situazione che ha fatto sì che alcune big d’Europa incominciassero ad informarsi sulla situazione legata al futuro del giovane prodotto del vivaio rossonero, libero di firmare con qualsiasi altra squadra a partire dallo scorso 10 marzo, giorno in cui il ragazzo nativo di Milano ha compiuto sedici anni, età che consente a qualsiasi calciatore di firmare il suo primo contratto da professionista, scenario che al momento Camarda non ha ancora cavalcato anche se in realtà è in arrivo un’importante novità.

Camarda vicino al rinnovo col Milan: sfumata l’ipotesi Inter e non solo

Francesco Camarda è ad un passo dal siglare un nuovo accordo, il primo da professionista, col Milan. L’entourage del giovane classe ’08 ha infatti incontrato negli scorsi giorni la dirigenza rossonera proprio per poter discutere della situazione legata al futuro del proprio assistito.

Questo incontro, fortunatamente per il Diavolo, ha lanciato importanti segnali positivi. La sensazione è infatti quella che Camarda finisca per rinnovare già a ridosso del termine del campionato. Così facendo, dunque, le società mostratesi interessate negli scorsi mesi alla candidatura del giovane prodotto del vivaio rossonero non possono far altro che tirarsi fuori dalla corsa per l’attuale numero 73 del Milan, finito sul taccuino di Inter, Borussia Dortmund e non solo.