Tornato titolare dopo tre partite fuori, il difensore è stato il peggiore dell’Inter nel primo tempo della gara di scena al ‘Meazza’ e valevole per la 37esima giornata di Serie A

Inter-Lazio si sta giocando anche sui social, in particolare su X. Nel mirino di moltissimi tifosi nerazzurri, diciamo anche della stragrande maggioranza c’è Francesco Acerbi. Tornato in campo e titolare dopo tre partite di stop, il difensore ha disputato un brutto primo tempo contro quella che è stata per quattro anni la sua squadra.

Davvero tantissimi i commenti, tra critiche feroci e sfottò, con Acerbi ‘protagonista’. Eccone alcuni raccolti da Interlive.it:

La difesa dell’Inter guidata da Acerbi oggi contro la lazio: pic.twitter.com/Wa9tZo2E1t — Serena (@tottimitico) May 19, 2024

Comunque Acerbi contro la Lazio fa sempre le sue partite peggiori purtroppo… — 𝐀𝐥𝐛𝐚 ☆🖤2️⃣0️⃣💙☆ (@AlBa19951215) May 19, 2024

Acerbi sta mbriaco — Adriano⭐⭐ (@adrianozorro66) May 19, 2024

Acerbi in modalità ranocchia in Inter Bologna — C’è Ottimismo (20.05.24) ⭐⭐ (@Yuro_23) May 19, 2024

Acerbi gioca con loro — mari⭐️⭐️ (@MariChia03) May 19, 2024

Acerbi il migliore della Lazio finora — Nino (@nichill1) May 19, 2024

Acerbi contro la Lazio non deve mai giocare — ALZATO IN FACCIA ⭐️⭐️ (@denzelinzaghi) May 19, 2024

ma acerbi si è dimenticato che non gioca più nella lazio???? — Tιƚαɳια⭐⭐ (@marblackbluety) May 19, 2024