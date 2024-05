Correa ‘paga’ il colpo Dybala: quanto incassa la Roma

L’uscita di Angel Correa dall’Atletico Madrid potrebbe finanziare l’innesto di Dybala a corte di Diego Simeone, così la Roma verrebbe privata del proprio fantasista dietro pagamento della clausola

Da vecchio pallino di mercato dell’Inter a punto essenziale del gioco di Daniele De Rossi e la sua Roma. Paulo Dybala ha attraversato una serie di momenti chiave della sua recente storia professionale fra voci di accostamento alla causa nerazzurra dopo l’addio emozionale alla Juventus, galvanizzato dalle possibilità di crescita a Milano grazie alla presenza di Giuseppe Marotta, e la scommessa di una nuova avventura in giallorosso.

Il mercato ha parlato, infine, dando adito alla perseveranza dei Friedkin e Dybala non ha disatteso le aspettative. In poco tempo è divenuto essenziale ed è tornato a brillare anche in zona gol, trovandosi a suo agio nell’accoppiata con Romelu Lukaku. Eppure questa favola a tinte capitoline non è affatto racchiusa in una bolla impenetrabile perché sul capo del fantasista argentino pende una clausola di soli 12 milioni di euro tutt’altro che impossibile da raggiungere anche da altri club di media classifica, dietro un piccolo sforzo economico.

Di conseguenza, il nome del calciatore torna sul mercato con veemenza e le preoccupazioni dei tifosi giallorossi sulle possibilità di un suo addio sembrano essere fondate. Nulla che la Roma possa evitare se dovesse arrivare un’offerta che non sia soltanto consona alla richiesta formale di riscatto ma anche interessante per il calciatore. Come quella che potrebbe arrivare dalla penisola iberica, nello specifico in terra madrilena.

Dybala via da Roma col pagamento della clausola: affondo Atletico senza Correa

All’Atletico Madrid resta forte la mano di Diego Simeone, suo grandissimo estimatore da diversi anni. L’ex obiettivo dell’Inter potrebbe infatti finire a giocare per i ‘Colchoneros’ e la dirigenza riuscirebbe nell’intento di finanziare il colpo senza ulteriori perdite economiche: la cessione di Angel Correa lancerebbe un segnale evidente per l’applicazione di questa strategia.

Il collega argentino era infatti da tempo sulla via della partenza ma non sono mai balzati i presupposti economici per far sì che l’Atletico ricavasse dalla sua cessione un gruzzoletto sufficiente. Dopo svariati tira e molla il momento sarebbe giunto e in caso di partenza, ci si potrebbe aspettare un affondo concreto per il cartellino di Dybala strappando alla Roma il suo gioiello più prezioso. Anche in questa circostanza nulla da fare per l’Inter, ora più che mai affossata dalla situazione burrascosa vissuta dentro casa.