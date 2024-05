Sta tornando Gosens: è quasi fatta, ecco i dettagli

L’esterno tedesco ex Inter sarebbe prossimo al ritorno in Serie A dopo un’annata all’Union Berlino, a mezzo di un prestito. Lazio in prima fila con il Bologna sullo sfondo

Nel mare di voci sul burrascoso futuro dell’Inter a seguito delle conferme sulle difficoltà finanziarie della proprietà Suning, non terminano i discorsi di mercato in vista della programmazione della nuova annata sportiva che – al netto di sorprese clamorose – non dovrebbe andare incontro a stravolgimenti.

Come noto, in entrata ci saranno due colossi del calcio internazionale come Medhi Taremi e Piotr Zielinski a parametro zero in uscita dalle rispettive società Porto e Napoli, mentre verranno fatte altre considerazioni sul destino di Denzel Dumfries. A proposito di esterni, è ripuntato attorno al calderone di Serie A anche il nome di Robin Gosens. L’esterno mancino tedesco, prelevato dall’Inter un paio di stagioni orsono dall’Atalanta con l’idea di farlo divenire il sostituto naturale di Ivan Perisic, è stato scavalcato da un crescente Federico Dimarco prima di terminare la propria breve avventura meneghina e partire per l’Union Berlino, alla sua prima apparizione nel campionato della sua terra natia.

Gosens-Lazio, ci siamo quasi: pronto il ritorno del tedesco in Serie A

Tramontato l’entusiasmo, però, il club tedesco potrebbe decidere di virare il percorso di Gosens altrove. Almeno per la prossima stagione, a mezzo di un’operazione di prestito con eventuale diritto di riscatto al ribasso fissato intorno ai 12 milioni di euro.

Sulle sue tracce tuttavia non ci sarebbe affatto l’Inter, ma la Lazio di Claudio Lotito. Il club bianconero è infatti vicinissimo alle prestazioni dell’ex nerazzurro ma non tramontano neppure le pressioni del Bologna di Thiago Motta, fresco conquistatore di una storica qualificazione alla prossima Champions League. A riportarlo è ‘La Gazzetta dello Sport’. Gosens potrebbe infatti essere galvanizzato dall’idea di giocare in Europa, ma molto potrebbe dipendere anche dalla permanenza del tecnico italo-brasiliano sulla panchina dei felsinei dopo le insistenti voci di accostamento – vicine alla concretizzazione – alla Juventus post gestione di Massimiliano Allegri.