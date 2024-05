Inter, Oaktree ‘sacrifica’ Thuram: “85 milioni della clausola”

Ausilio lo ha preso a zero, commissioni (8 milioni) escluse, per cui l’incasso sarebbe pressoché tutta plusvalenza

Anche con Oaktree, il player trading farà da padrone in casa Inter. Nel prossimo calciomercato estivo, i nerazzurri potrebbero essere costretti a un altro grande ‘sacrificio’ per esigenze di bilancio e per finanziare la campagna acquisti. Il principale indiziato è sempre lui, Marcus Thuram.

PSG e soprattutto un paio di big inglesi, vedi il Manchester United sarebbero sulle tracce dell’attaccante transalpino, reduce da una eccellente stagione con 15 gol e 14 assist. Ausilio lo ha preso a zero, commissioni (8 milioni) escluse, per cui l’incasso di una sua eventuale partenza sarebbe pressoché tutta plusvalenza. Un po’ come accaduto con Onana un anno fa.

Thuram è legato all’Inter da un contratto di circa 6 milioni netti con scadenza fissata a giugno 2028. In esso è presente una clausola risolutiva da 85 milioni di euro.

🇨🇳#Suning dice addio all’#Inter otto anni dopo aver comprato la maggioranza da #Thohir

🏆In sei anni e mezzo di presidenza, Steven #Zhang ha vinto 7 titoli come Angelo Moratti⚫️🔵 pic.twitter.com/ujinjtcVfc — Interlive (@interliveit) May 22, 2024

Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Beppe Bergomi ha parlato anche del possibile addio dell’ex Borussia M’Gladbach: “È il quarto della mia lista di incedibili. Lautaro, Barella e Calhanoglu sono i primi tre… Per gli 85 milioni della sua clausola mi siederei al tavolo, come per chiunque altro – sottolinea lo ‘Zio’ – Ormai il calcio è questo, però Marcus è stato fondamentale anche all’interno dello spogliatoio. Se fossi in lui ci penserei bene prima di lasciare l’Inter dove ha pure trovato la collocazione tattica ideale. Magari finisce in club più ricchi dove però tornano a sballottarlo in tutte le posizioni”.