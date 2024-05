Rispunta l’Inter per Meret: il Napoli vuole fare lo scambio

A Napoli tutti si aspettano un po’ di più da Meret e ora il portiere potrebbe uscire: anche l’Inter potrebbe provarci con uno scambio

I tifosi del Napoli si aspettano una mezza rivoluzione per il prossimo campionato, anche se molti dei giocatori che in questa stagione hanno deluso sono gli stessi esaltati per la vittoria del terzo Scudetto meno di un anno fa. Fra i più criticati c’è Alex Meret: un portiere di talento e capace di grandi prestazioni, ma non sempre perfetto nel posizionamento o padrone della situazione fra i pali.

Dopo lo Scudetto, ci si aspettava che questo fosse l’anno della consacrazione, ma l’estremo difensore ex Spal non sembra ancora in grado di poter essere chiamato campione. Tecnicamente, è un buon portiere, e nessuno può mettere in dubbio le sue qualità. Tuttavia, a ventisette anni non ha più molto tempo per trasformarsi in un grande protagonista.

Ovviamente sul suo rendimento ha gravato l’andamento generale della squadra. Ed è anche vero che su Alex Meret continuano ad avere un certo peso i tanti errori con cui si è presentato al pubblico partenopeo all’inizio della sua esperienza a Napoli.

Da poco è scattato il rinnovo automatico del contratto. Ciò però non garantisce la permanenza del portiere nato a Udine. Il Napoli potrebbe venderlo per sostituirlo qualche profilo più giovane. Il maggior indiziato è Caprile, che tornerà dal prestito dall’Empoli. L’Inter che ha seguito a distanza Meret come possibile affare a zero, potrebbe comunque tornare alla carica.

Alternativa a Bento: scambio col Napoli per Meret

Bento, prima scelta dell’Inter per la porta, costa più di 20 milioni. E la nuova proprietà potrebbe bloccare un affare del genere, dato che l’Inter un portiere forte già ce l’ha: è Sommer. In questo senso, Marotta e Ausilio potrebbero cercare qualche alternativa più a buon mercato. Anche in Italia.

Per una questione di liste e per massimo gradimento tecnico e sentimentale, si è ragionato anche su un possibile ritorno di Di Gregorio. Il portiere del Monza costa anche lui parecchio, e poi sembra essere finito nel mirino della Juve. Stankovic è troppo giovane e ha bisogno di farsi le ossa: sarà prestato a una squadra di A.

Poi c’è Josep Martinez del Genoa: protagonista di un ottima stagione e, in teoria, acquistabile a una decina di milioni più una contropartita (Esposito?). Infine ecco Meret, De Laurentiis permettendo. Il presidente del Napoli ha infatti il dente avvelenato con Marotta per la questione Zielinski e potrebbe quindi far muro.

Un portiere esperto per far da chioccia a Caprile

I giornali sportivi immaginano che il portiere del Napoli potrebbe finire al Bologna: la squadra che l’anno prossimo giocherà in Champions vuole un portiere di qualità e di esperienza e sono pronti a offrire una contropartita gradita a Manna e agli altri dirigenti azzurri.

Il Napoli non può chiedere tanto, dato che il portiere ha ora un contratto in scadenza nel 2025 e non sembra orientato a sedersi al tavolo per rinnovare. E il Bologna potrebbe quindi farsi avanti con la proposta di uno scambio fra portieri. Da un lato Meret e dall’altro Skorupski, uno che non avrebbe problemi a mettersi a disposizione di Caprile come chioccia.

L’Inter non ha portieri esperti da offrire al Napoli. Il tesserato più adulto da poter cedere in quel ruolo è Radu, che De Laurentiis, come si dice in Campania, ce lo tirerebbe appresso. Ma magari a Manna può interessare qualche attaccante o un giovane centrocampista, e i nerazzurri ne sono pieni: da Satriano ai due Esposito, da Agoumé a Oristanio.

Di certo Pastorello, agente di Meret, si sta dando da fare per trovare qualche referente pronto a convincere il Napoli a cedere. E il procuratore è da sempre in ottimi rapporti con la dirigenza interista. Qualcosa potrebbe succedere. L’ex Udinese sarebbe un ottimo vice Sommer, e non è così vecchio da non poter rappresentare un portiere per il futuro.