Telefonata a Frattesi per convincerlo a lasciare l’Inter

Il centrocampista nerazzurro, su eventuale richiesta di una terza persona, potrebbe finire per domandare la cessione al club meneghino in estate

Si sono incrociate nel luglio scorso le strade di Davide Frattesi e quella dell’Inter, club che ha accolto il classe ’99 alla propria corte per 38 milioni di euro complessivi. Questa la somma di denaro con cui la squadra neo Campione d’Italia ha sottratto il giovane prodotto del vivaio della Roma dalle mani del Sassuolo, fresco di retrocessione in Serie B.

L’attuale numero 16 nerazzurro ha così dimostrato, anche in quest’annata, di essere un giocatore di assoluto valore. Del resto ammontano a 103 le presenze racimolate dal forte centrocampista made in Italy nella massima competizione italiana, impreziosite da 17 reti e 7 assist.

“Abbiamo perso Frattesi e non mi va giù”. Sono state queste le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi in conferenza stampa da Daniele De Rossi, tecnico che ha così dimostrato di avere un debole a livello calcistico per la quarta scelta della mediana dell’Inter.

Pur non avendo indossato le vesti di titolare, l’ex Empoli e Monza è infatti finito per mettere a registro 8 reti e 6 assist in stagione, tutto questo nella sua prima esperienza vissuta all’ombra del Duomo di Milano. Un aspetto, questo, che certifica le grandi doti tecniche possedute dal ragazzo, che a sua volta potrebbe anche venir tentato nei prossimi mesi direttamente dall’attuale tecnico del club capitolino.

Potrebbe essere lo stesso De Rossi, non a caso, a interfacciare in prima persona un colloquio col centrocampista 24enne, provando di conseguenza a riportarlo in estate dalle parti del Colosseo, a maggior ragione dopo che la formazione di Simone Inzaghi avrà a sua disposizione anche Piotr Zielinski a partire dalla prossima stagione. Così facendo, dunque, Frattesi rischia di trovare ancor meno spazio dinanzi a sé in futuro.

Prospettandogli un posto da titolare nella Roma in formato 2024-25, l’ex calciatore del Boca Juniors (ora in vesti di allenatore) potrebbe così finire per spingere la forte mezz’ala legata all’Inter da un accordo valido sino a giugno 2028 a domandare la cessione. Chiaro che al momento si tratta, però, soltanto di alcune supposizioni, anche in virtù del fatto che la società di Viale della Liberazione ha comunque compiuto un importante investimento con l’acquisto di Frattesi, accasatosi alla squadra neo Campione d’Italia soltanto nella passata estate. Va poi preso atto anche della disponibilità economica del club capitolino, che si è già assicurato nel gennaio scorso i diritti sulle prestazioni sportive di Tommaso Baldanzi per 15 milioni di euro.